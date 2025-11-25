Af Örgütü'nden 25 Kasım çağrısı: Protestolara katılanların güvenliği sağlanmalı

Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Uluslararası Af Örgütü, bugüne ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. İstanbul Valiliği’ne de bir mektup gönderildiği belirtilen açıklamada, barışçıl protesto hakkını kullandığı için hakkında dava açılan herkesle ilgili soruşturma ve kovuşturmalara koşulsuz ve derhal son verilmesi istendi.

İstanbul’da ve Türkiye’nin birçok kentinde gerçekleştirilmesi planlanan barışçıl yürüyüşlerin herhangi bir yasakla karşılaşmaması gerektiği belirtildi. Türkiye’nin anayasası ve taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmeleri kapsamında korunan barışçıl toplanma hakkının kullanımını kolaylaştırma ve korumaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuldu.

"Protesto hakkı güvence altına alınmalı"

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener, açıklamada şunları kaydetti:

“Her yıl olduğu gibi bu sene de 25 Kasım’da binlerce kişi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı yürümek üzere bir araya gelmeye hazırlanırken, başta kolluk görevlileri olmak üzere tüm yetkilileri 25 Kasım protestolarını kolaylaştırmaya, katılan herkesin güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz. Bu kapsamda Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi olarak, İstanbul Valiliği’ne bir mektup göndererek, barışçıl protesto hakkının korunmasına dair taleplerimizi de ilettik. Türkiye yetkilileri, yasaklar, kısıtlamalar ve müdahaleler yerine barışçıl protesto hakkının güvence altına alınması için gerekli tüm önlemleri almalı. Yalnızca barışçıl toplanma hakkını kullandığı için hakkında dava açılan tüm kadınlara ve LGBTİ+’lara yöneltilen soruşturma ve kovuşturmalara son verilmeli. Türkiye’de toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten en çok etkilenen kadınlar ve LGBTİ+’lar, aynı zamanda bu şiddete karşı mücadelede en önde yer alıyor. Türkiye yetkilileri, barışçıl protestocuları korumalı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete son verecek somut adımlar atmalıdır. Ayrıca Türkiye 2021’de çekildiği İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar imzalamalı.”

169 kişi gözaltına alınmıştı

İstanbul Valiliği, geçen yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yapılması planlanan gece yürüyüşünü hukuka aykırı bir şekilde yasakladı. Yasaklara rağmen bir araya gelen kadınlara ve LGBTİ+’lara karşı güç kullanıldı ve en az 169 kişi keyfi olarak gözaltına alındı. 168’i hakkında 11 ay sonra iddianame düzenlendi ve “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasından üç yıla kadar, yedisi hakkında ayrıca “görevi yaptırmamak için direnme” iddiasıyla altı yıla kadar hapis cezası istendi.

(NÖ)