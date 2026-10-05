ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
İKLİM KRİZİ
YT: Yayın Tarihi: 05.10.2026 16:35 5 Ekim 2026 16:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.10.2026 17:35 5 Ekim 2026 17:35
Okuma Okuma:  4 dakika

Af Örgütü: Liderler, Pasifik’in yanında olduklarını eylemlerle göstermeli

COP31 öncesi toplantıları, bugün başladı. Uluslararası Af Örgütü, Avustralya’nın Pasifik’teki iklim liderliği iddiasını somut eylemlere dönüştürmesi gerektiğini belirtti. Af Örgütü hükümetlere, fosil yakıt dönemine son verme çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Af Örgütü: Liderler, Pasifik’in yanında olduklarını eylemlerle göstermeli
Fotoğraf: Kirsty Needham/Reuters
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Türkiye ev sahiğinde Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler'in 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesi toplantıları, bugün başladı. Toplantılar, Pasifik ülkelerinin öncülüğünde 5-8 Ekim tarihleri arasında Fiji’nin Nadi kentinde ve Tuvalu’da gerçekleştirilecek. Toplantı öncesi açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü, çok sayıda dünya liderinin toplantılara katılmamasının iklim krizine karşı eylemsizliğe gerekçe gösterilmemesi gerektiğini belirtti.

Toplantılar, Ağustos 2026’nın kayıtlara geçen en sıcak aylardan biri olduğu ve Avrupa’da olağanüstü sıcak yazın yaşandığı bir dönemin ardından gerçekleştiriliyor. 

"Gelmeyenler sorumluluklarından kaçamaz"

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, yükselen deniz seviyelerinin şimdiden insanların topraklarını, geçim kaynaklarını ve kültürlerini yok ettiğini belirtti.

Agnès Callamard'a göre; "Dünya liderleri Fiji ve Tuvalu’ya gelmeli, Pasifik halklarını dinlemeli ve harekete geçmeliler. Bizzat gelmeyenler sorumluluklarından kaçamaz".

Liderlerin yokluğunun denizlerin yükselmesini durdurmayacağını belirten Callamard, bu liderlerin toplantılara katılmamalarının krizin ortaya çıkmasında en az payı olan ancak bedelini en ağır ödeyen topluluklara karşı yüksek emisyonlu ülkelerin sorumluluklarını da ortadan kaldırmayacağını belirtti:

“Onların yokluğu denizlerin yükselmesini durdurmayacak; krizin ortaya çıkmasında en az payı olan ancak bedelini en ağır ödeyen topluluklara karşı yüksek emisyonlu ülkelerin sorumluluklarını da ortadan kaldırmayacak. En büyük başarısızlık boş kalan bir sandalye değil, tutulmayan bir sözdür.

COP31 Öncesi Toplantıları, yıllardır süregelen söylemleri somut taahhütlere ve eyleme dönüştürmeli; dünyanın kasımda COP31’den beklediği iklim hedeflerinin hayata geçirilmesini sağlamalı. Avustralya, başkanlık rolünü kullanarak Pasifik’in taleplerini COP31’in sonuçlarına yansıtmalı. Bunun için de öncelikle fosil yakıtlardan adil bir geçiş sağlayarak krizi kaynağında durdurmaya yönelik adımlar atmalı.”

Fiji Çevre Bakanı, Pasifik ülkelerinin öncülüğünde düzenlenen zirvenin, önde gelen dünya liderleri katılsa da katılmasa da gerçekleştirileceğini söyledi.

"Mücadele, Uluslararası Adalet Divanı’na taşındı"

Uluslararası Af Örgütü, iklim değişikliğinin Tuvalu, Kiribati ve diğer Pasifik ada ülkelerinde insan haklarına şimdiden nasıl zarar verdiğini belgeledi. Yükselen deniz seviyeleri, aşırı sıcaklar, kuraklık ve tuzlu suyun tatlı su kaynaklarına sızması; insanların suya, gıdaya, sağlığa, yeterli barınmaya ve güvenli bir geleceğe erişim haklarını tehdit ediyor.

Tuvalu’nun küresel sera gazı emisyonlarındaki payı yüzde 0,003’ten daha az olmasına rağmen ülke, iklim krizinin en ağır sonuçlarından bazılarıyla karşı karşıya.

BM, yükselen okyanusların ülkeleri örteceği geleceğe hazırlanıyor: Ada ülkeleri için yeni uluslararası hukuk ilkesi
BM, yükselen okyanusların ülkeleri örteceği geleceğe hazırlanıyor: Ada ülkeleri için yeni uluslararası hukuk ilkesi
25 Eylül 2026

Pasifikli öğrenciler, iklim değişikliğiyle mücadeleyi dünyanın en yüksek yargı mercii olan Uluslararası Adalet Divanı’na taşıdı. Bunun sonucunda Divan, Temmuz 2025’te tarihi bir Danışma Görüşü yayımlayarak hükümetlerin insan haklarını iklim değişikliğinin etkilerinden korumakla hukuken yükümlü olduğunu açıkça ortaya koydu. 

Asya-Pasifik, dünyanın “doğal afetlere en açık bölgesi”
UNESCAP 2022 RAPORU
Asya-Pasifik, dünyanın “doğal afetlere en açık bölgesi”
6 Ocak 2023

Uluslararası Af Örgütü tarafından paylaşılan tavsiyeler doğrultusunda yapılan açıklamada Avustralya'nın tutumuna ilişkin eleştiride bulunuldu:

"COP31 müzakerelerinin başkanlığını üstlenen Avustralya’nın, Pasifik’teki komşularının yanında durarak insan haklarını merkeze alan iddialı bir sonuç elde edilmesini sağlama konusunda özel bir sorumluluğu bulunuyor. Avustralya’nın, Pasifik topluluklarının karşı karşıya olduğu zararları derinleştiren fosil yakıtların genişletilmesini desteklemeyi sürdürürken iklim liderliği iddiasında bulunması inandırıcı değil."

"Avustralya, ortaklık söylemini eyleme dönüştürmeli"

Uluslararası Af Örgütü, Avustralya ve diğer hükümetlerin COP31 Öncesi Toplantıları üç öncelik alanında ilerleme sağlamak için değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi:

  • "İklim krizini kaynağında durdurun: Fosil yakıtlardan uzaklaşmayı sağlayacak dönüşümü kapsamlı, hızlı, adil, yeterli finansmanla destekleyerek ve insan haklarına uygun şekilde hızlandırarak, fosil yakıtların genişletilmesine son verin. İklim krizinden en fazla sorumlu olan devletler daha ileri ve daha hızlı adımlar atmalı. Yenilenebilir enerji, fosil yakıtlardan daha ucuz; hükümetler, vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen sübvansiyonlarla fosil yakıt sektöründeki şirketleri desteklemeye son vermeli.
  • Toplulukların gelişip güçlenmesini destekleyin: Adil Geçiş Mekanizması’nın işler ve hesap verebilir olmasını sağlayın. Mekanizmanın, yerli halklar da dahil olmak üzere dönüşümden etkilenen topluluklara finansman ve destek ulaştırılmasına katkıda bulunmasını güvence altına alın.
  • Yüksek gelirli ve emisyonlu ülkelerden, en çok ihtiyaç duyulan yerlere yönelik iklim finansmanını artırın: Düşük gelirli ülkeleri daha fazla borç yükü altına sokmadan, emisyon azaltımı, iklim değişikliğine uyum, kayıp ve zararların karşılanması için kamu kaynaklarından sağlanan hibe temelli finansmanı önemli ölçüde artırın."
Haber Yeri
İstanbul
Agnès Callamard Uluslararası Af Örgütü Pasifik ada ülkeleri Tuvalu Kiribati
ilgili haberler
COP31’in ortağı Avustralya'yla Türkiye’nin kömür karnesi: 75 milyon ton karbondioksit
Bugün 14:07
/haber/cop31in-ortagi-avustralya-yla-turkiyenin-komur-karnesi-75-milyon-ton-karbondioksit-324108
Avustralya’dan ABD merkezli kimya şirketine milyar dolarlık çevre davası
28 Mayıs 2026
/haber/avustralyadan-abd-merkezli-kimya-sirketine-milyar-dolarlik-cevre-davasi-319989
Pasifik’ten üç ülke COP31 öncesinde dünya liderlerini ağırlayacak
25 Şubat 2026
/haber/pasifikten-uc-ulke-cop31-oncesinde-dunya-liderlerini-agirlayacak-317074
Avustralya’da fosil yakıt karşıtı protesto nedeniyle gemi trafiği durduruldu
30 Kasım 2025
/haber/avustralyada-fosil-yakit-karsiti-protesto-nedeniyle-gemi-trafigi-durduruldu-313998
Türkiye ve Avustralya anlaştı: COP31’i Avustralya'nın liderliğinde Türkiye yapacak
20 Kasım 2025
/haber/turkiye-ve-avustralya-anlasti-cop31i-avustralya-nin-liderliginde-turkiye-yapacak-313706
UNESCAP 2022 RAPORU
Asya-Pasifik, dünyanın “doğal afetlere en açık bölgesi”
6 Ocak 2023
/haber/asya-pasifik-dunyanin-dogal-afetlere-en-acik-bolgesi-272496
DOÇ. DR. ULAŞ BAŞAR GEZGİN YAZDI
Asya-Pasifik Ülkelerinin Devlet Marşları Üzerine
6 Mayıs 2017
/yazi/asya-pasifik-ulkelerinin-devlet-marslari-uzerine-186198
ABD Trans-Pasifik İşbirliği’nden Çekildi
24 Ocak 2017
/haber/abd-trans-pasifik-isbirligi-nden-cekildi-182949
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
COP31’in ortağı Avustralya'yla Türkiye’nin kömür karnesi: 75 milyon ton karbondioksit
Bugün 14:07
/haber/cop31in-ortagi-avustralya-yla-turkiyenin-komur-karnesi-75-milyon-ton-karbondioksit-324108
Avustralya’dan ABD merkezli kimya şirketine milyar dolarlık çevre davası
28 Mayıs 2026
/haber/avustralyadan-abd-merkezli-kimya-sirketine-milyar-dolarlik-cevre-davasi-319989
Pasifik’ten üç ülke COP31 öncesinde dünya liderlerini ağırlayacak
25 Şubat 2026
/haber/pasifikten-uc-ulke-cop31-oncesinde-dunya-liderlerini-agirlayacak-317074
Avustralya’da fosil yakıt karşıtı protesto nedeniyle gemi trafiği durduruldu
30 Kasım 2025
/haber/avustralyada-fosil-yakit-karsiti-protesto-nedeniyle-gemi-trafigi-durduruldu-313998
Türkiye ve Avustralya anlaştı: COP31’i Avustralya'nın liderliğinde Türkiye yapacak
20 Kasım 2025
/haber/turkiye-ve-avustralya-anlasti-cop31i-avustralya-nin-liderliginde-turkiye-yapacak-313706
UNESCAP 2022 RAPORU
Asya-Pasifik, dünyanın “doğal afetlere en açık bölgesi”
6 Ocak 2023
/haber/asya-pasifik-dunyanin-dogal-afetlere-en-acik-bolgesi-272496
DOÇ. DR. ULAŞ BAŞAR GEZGİN YAZDI
Asya-Pasifik Ülkelerinin Devlet Marşları Üzerine
6 Mayıs 2017
/yazi/asya-pasifik-ulkelerinin-devlet-marslari-uzerine-186198
ABD Trans-Pasifik İşbirliği’nden Çekildi
24 Ocak 2017
/haber/abd-trans-pasifik-isbirligi-nden-cekildi-182949
Sayfa Başına Git