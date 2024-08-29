Af Örgütü: İsrail’in Batı Şeria’ya saldırılarında 142'si çocuk en az 622 Filistinli öldü

Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Küresel Araştırma, Savunuculuk ve Politika Direktörü Erika Guevara-Rosas, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da şehir ve kasabalara yönelik büyük koordineli askeri saldırı başlatması, son aylarda İsrail güçleri tarafından işlenen hukuksuz cinayetlerin artmasının ardından geldi ve daha fazla Filistinliyi riske atıyor" dedi.

“Ölümcül şiddetin tırmanmasına yol açacak”

Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından uygulanan ölümcül güç ve devlet tarafından desteklenen, Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarında ciddi artış olduğunu vurgulayan Guevara-Rosas, İsrail güçleri ve bu İsraillilerin 142'si çocuk en az 622 Filistinliyi öldürdüğünü kaydetti.

Af Örgütü yetkilisi, "Bu ölçekte devam eden askeri operasyonlar şüphesiz ölümcül şiddetin tırmanmasına yol açacak ve daha fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olacak" diye konuştu.

Zorla yerinden etme ve altyapının tahrip edilmesi

Guevara-Rosas, saldırıların İsrail'in Filistinlilere yönelik apartheid sisteminin ve işgal altındaki Filistin topraklarında süren hukuksuz işgalinin temel dayanakları olan zorla yerinden etme, kritik altyapının tahrip edilmesi ve toplu cezalandırmanın artmasıyla sonuçlanmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

“Hastanelere erişim engelleniyor”

İsrail güçlerinin hastaneleri kuşattığı ve erişimi engellediği yönündeki haberleri hatırlatarak İsrailli yetkilileri sağlık tesislerini ve personelini korumak için harekete geçmeye çağıran Guevara-Rosas, şunları söyledi:

"Ayrıca, tıbbi yardıma ihtiyaç duyan bireylerin ihtiyaç duydukları bakıma erişebilmelerini garanti altına almalıdırlar. İşgalci güç olarak İsrail'in Filistinlileri, evlerini ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki altyapıyı korumak gibi açık bir yükümlülüğü bulunmaktadır."

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki kentlerin mülteci kamplarına başlattığı ve ikinci gününde de devam eden saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17'ye yükseldi. Ayrıca İsrail güçlerine eşlik eden buldozerler, kentteki ve kamptaki altyapıyı tahrip ediyor, önüne çıkan araçları sürüklüyor. İş makineleri, Filistin beldelerindeki altyapıya, özel mülklere zarar verdi. İsrail ordusu, Nur Şems Mülteci Kampı'nda 18 Nisan'da da baskın düzenlemiş ve kamptaki saldırılar iki gün devam etmişti.

BM: Batı Şeria'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, "işgal altındaki Filistin topraklarında ve özellikle Batı Şeria'da bu sabahki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz ve gördüklerimiz konusunda çok endişeliyiz" dedi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) son raporlarına atıfta bulunan Dujarric, "İnsani yardım görevlilerimiz, Batı Şeria'da insanların, kolluk kuvvetlerinin uluslararası standartları aşan ölümcül savaş taktiklerine giderek daha fazla maruz kaldığı konusunda uyarıyor" diye konuştu. Cenin bölgesinde dün İsrail'in "çocuklar dahil en az 9 Filistinliyi öldürdüğünü", ayrıca saldırıda yaralıların da bulunduğunu aktaran Dujarric, "İsrail helikopterleri, insansız hava araçları ve kara kuvvetlerinin katıldığı operasyonlarda, öldürülenlerin çoğu hava saldırılarıyla hayatını kaybetti. Diğerleri ise keskin nişancı ateşi ve diğer ölümcül araçlara maruz kaldı" dedi. Genel Sekreter Sözcüsü, saldırıda kullanılan İsrail ordusuna ait askeri buldozerlerin altyapıyı tahrip ettiği, ilk belirlemelere göre, yollara ve elektrik ekipmanlarına zarar verildiği ve Cenin mülteci kampında elektrik kesintisi meydana geldiği bilgilerini paylaştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

AB Komisyonu: Uluslararası hukukun ihlali

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Batı Şeria'daki durumun, İsrail ordusunun "ayrım gözetmeksizin kullandığı güç ve Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin sivillere yönelik şiddeti" nedeniyle her geçen gün kötüleştiğini bildirdi.

Lenarcic, X hesabından yaptığı paylaşımda, evlerin ve sivil altyapının tahrip edilmesinin de uluslararası hukuk ve insan haklarının ihlali olduğunu vurguladı.

(AS)