Af Örgütü: İsrail, Batı Şeria’da “acımasız şiddet dalgası” başlattı

Uluslararası Af Örgütü, dünyanın gözü Gazze'ye çevrilmişken, İsrail güçlerinin son 4 ayda işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı acımasız şiddet dalgası başlattığını belirterek, protestolar ve baskınlar sırasında gerekmediği halde veya orantısız şekilde ölümcül güç kullandığını kaydetti.

İsrail güçlerinin, yaralananlara tıbbi yardım sağlamayı reddettiğini ifade eden Af Örgütü, İsrail güçlerinin hukuka aykırı ölümcül güç kullandığı dört sembolik vakayı araştırdıklarını, ilgili fotoğraf ve videoları incelediklerini açıkladı:

“Uluslararası Af Örgütünün araştırması, İsrail güçlerinin hayati tehlikesi olan yaralılara tıbbi yardımı engellediğini ve sağlık görevlileri dahil yaralı Filistinlilere yardım etmeye çalışanlara saldırdığını ortaya koydu.”

Sağlık personeli gibi giyinerek baskın düzenlediler

Geçen birkaç ayda İsrail'in Batı Şeria'da ölümcül baskınlarını artırdığı ve gerginliğin tavan yaptığının altı çizilen açıklamada, son olaylardan birinde İsrail güçlerinin sağlık personeli gibi giyinerek baskın düzenlediği hatırlatıldı.

Geçen yıl Batı Şeria'da 81'i çocuk en az 507 Filistinlinin öldürüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, bu rakamın Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) 2005'te can kayıplarını kaydetmeye başlamasından bu yana "Filistinliler için en ölümcül yıl" olduğu vurgulandı.

“Uluslararası insan hakları hukukunun açık ihlali”

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Küresel Araştırma, Savunuculuk ve Politika Direktörü Erika Guevara-Rosas, şunları söyledi:

"Gazze'deki amansız bombardıman ve vahşet suçlarının örtüsü altında, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı hukuka aykırı ölümcül güç kullandı, hukuka aykırı cinayetler işledi ve Filistinlilerin yaşamlarını tüyler ürpertici şekilde hiçe saydı. Bu hukuk dışı cinayetler uluslararası insan hakları hukukunun açık ihlalidir ve İsrail'in Filistinliler üzerindeki kurumsallaşmış sistematik baskı ve tahakküm rejiminin sürdürülmesi bağlamında cezasızlıkla gerçekleşmektedir.”

Guevara-Rosas, bu vakaların, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere karşı hukuka aykırı güç kullanımının ölümcül sonuçlarına dair şoke edici kanıtlar sunduğunu belirterek, İsrail yargı sistemi dahil İsrailli yetkililerin, Filistinli mağdurlar için adaleti sağlama konusunda "utanç verici şekilde isteksiz olduklarının" kanıtladığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)