Af Örgütü: IŞİD'in suç kanıtları acilen emniyete alınmalı

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktör Yardımcısı Kristine Beckerle, Şam yönetiminin Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ile koordineli bir biçimde, gözaltı merkezlerinde insan haklarına uygun bir tarama süreci yürütmesi gerektiğine dikkat çekti.

"IŞİD'in suç kanıtları faillerin yargılanması için elzemdir"

Beckerle, bu noktalarda yapılan yerel yargılamaların uluslararası adil yargılama standartlarını karşılaması gerektiğine işaret ederek işlenen uluslararası hukuk suçlarının kanıtlarının korumaya alınması gerektiğini belirtti.

“Suriye yetkilileri ile Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi acilen IŞİD tarafından işlenen uluslararası hukuk suçlarının kanıtlarını emniyete almalı ve korumalı. Katliam alanları ve toplu mezarlar ve gözaltı merkezlerindeki yazılı belgeler de buna dahildir. Geride bırakılan suç kanıtları, IŞİD tarafından kaybedilen Suriyelilerin akıbetinin ve nerede olduklarının belirlenmesinin yanı sıra savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar da dahil uluslararası hukuk suçlarının faillerinin soruşturulması ve yargılanması açısından da elzem”

Rojava'da göçe zorlananlar için insani yardım ihtiyacı artıyor

Siyasi kırılmanın bedelleri ve siviller

Tekrarlayan saldırıların siviller üzerinde yıkıcı bir etki yarattığını da ifade eden Beckerle sözlerini “Uluslararası Af Örgütü, son dönemdeki çatışmaların tüm taraflarına yaptığı, uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerine bağlı kalma ve Suriye’deki bir diğer siyasi kırılmanın bedelini sivillere ödetmeme çağrısını yinelemektedir.” ifadeleriyle sonlandırdı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yaklaşık 11 bin kişi çatışmalar nedeniyle veya gerilimin daha da artması endişesiyle Haseke’den Kamışlo’ya göç etti. 20 Ocak’ta, dört günlük ateşkes anlaşması ilan edildi ancak yer yer çatışmalar sürüyor. BM, Deyrizor, Haseke ve Rakka'da insani durumun hızla değiştiğini, kamu hizmetlerinin askıya alındığını, ana ulaşım güzergâhlarının kapalı olduğunu; bu durumun sağlık hizmetlerine, eğitime ve temel hizmetlere erişimini ciddi şekilde sınırlandırdığını kaydetti. Sivillerin, Rakka, Tabka ve Savra’dan, Haseke ve Kamışlo’ya doğru yerinden zorla göç ettirildiğini belirten BM, "Aileler sert kış koşullarında bölgeye ulaşmakta; barınma, gıda, gıda dışı malzemeler ve ısınma yakıtı konusunda ciddi ve acil ihtiyaçlarla karşı karşıya kalmaktadır. İnsani yardım kuruluşları, müdahalenin ölçeğini büyütmek için güvenli ve sürdürülebilir insani erişim çağrısında bulunmaktadır." bilgilerini paylaştı.

