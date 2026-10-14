Af Örgütü: Halk TV'ye kayyım atanması medya özgürlüğüne bir darbedir

Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da Halk TV'ye düzenlenen operasyonun ardından kanala kayyım atandı, televizyon yayını durduruldu ve gazetecilerin binaya girişi engellendi.

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Halk TV’ye kayyım atanmasına karşı tepkiler sürüyor. Uluslararası Af Örgütü de açıklama yaptı.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktör Yardımcısı Esther Major, yaptığı açıklama şunları söyledi:

"Görünüşe göre Türkiye yetkililerinin muhalif sesleri tamamen susturmak için son girişimi olan bu vahim adım medya özgürlüğüne acımasız bir darbedir. Türkiye'de ana muhalefetin televizyon kanallarından birine şafak baskını gerçekleştirilmesi ve kayyım atanması, ifade özgürlüğü hakkına doğrudan bir saldırıdır."

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"Medya özgürlüğünü hedef alan saldırılara son verilmeli"

“Baskın, geniş kesimlerce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük siyasi rakibi olarak görülen Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada, Halk TV'nin yayınlarında geniş yer vermesi beklenen savunmasını yapacağı gün düzenlendi. Bu baskın aynı zamanda muhalif haber kanalı TELE1'e el konulmasının birinci yıldönümüne günler kala gerçekleştirildi" diyen Major,

“Türkiye yetkilileri, acilen Halk TV'nin bağımsız yayıncılığına devam edebilmesini sağlamalı ve medya özgürlüğünü hedef alan saldırılarına son vermeli" dedi.

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(FY)