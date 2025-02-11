Af Örgütü: Gezi Mahpusları serbest bırakılsın

Uluslararası Af Örgütü, Gezi Davası’nda yargılanan Mücella Yapıcı, Hakan Altınay ve Yiğit Ekmekçi hakkında verilen beraat kararını değerlendirerek, Osman Kavala ve diğer dört düşünce mahkumunun da derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Ali Yiğit Ekmekçi Gezi'den bir kez daha beraat etti

Uluslararası Af Örgütü Kıdemli Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum, açıklamasında “Bu karar, yargının siyasi baskı aracı haline gelmesinin utanç verici bir örneğiydi. Yedi yılı aşkın süre boyunca yetkililer, bu kişilere yöneltilen suçlamaları kanıtlamakta başarısız oldu” dedi.

"Adaletsizlik sona erdi ancak eksik kaldı"

Buyum, beraat kararının yıllardır süren bir adaletsizliğe son verdiğini, ancak cezaevinde tutulan Osman Kavala ve diğer dört kişinin durumunun aynı şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti. Buyum, “Hâlâ cezaevinde tutulan Gezi Davası düşünce mahkumları derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.

Uluslararası Af Örgütü daha önce de birçok kez Gezi Davası'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarıyla çeliştiğini ve adil yargılama ilkelerinin ihlal edildiğini vurgulamıştı.

Yapıcı: Diğerleri içerideyken sevinmek zor

Beraat eden Mücella Yapıcı, Af Örgütü’ne verdiği demeçte, arkadaşlarının hâlâ tutuklu olmasının sevincini gölgelediğini belirtti. Yapıcı, “Diğerleri içerideyken bu karara sevinmek çok zor. Bizim kadar suçsuzlar. Neden hâlâ içerdeler?” diye konuştu.

Destekçilerine teşekkür eden Yapıcı, “Bu haksız dava sürecinde yanımızda olan, bize destek veren herkese içten teşekkürler. İyi ki varsınız” dedi.

Arka Plan: Nisan 2022: Mücella Yapıcı, Hakan Altınay, Yiğit Ekmekçi ve diğer sanıklar, Gezi Parkı protestolarındaki sözde rolleri nedeniyle “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mücella Yapıcı, Hakan Altınay, Yiğit Ekmekçi ve diğer sanıklar, Gezi Parkı protestolarındaki sözde rolleri nedeniyle “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eylül 2023: Yargıtay, Yapıcı, Altınay ve Ekmekçi hakkındaki 18 yıllık hapis cezalarını bozarak yeniden yargılanmalarına karar verdi.

Yargıtay, Yapıcı, Altınay ve Ekmekçi hakkındaki 18 yıllık hapis cezalarını bozarak yeniden yargılanmalarına karar verdi. Şubat 2024: Üç isim, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla yeniden yargılanmaya başladı.

Üç isim, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla yeniden yargılanmaya başladı. Osman Kavala: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bağlayıcı kararlarına rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Can Atalay’ın tutukluluğu da Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen sürüyor. Af Örgütü, Gezi Davası tutuklularının serbest bırakılması için imza kampanyası başlattı. Kampanya detaylarına şu linkten ulaşılabiliyor:

Gezi Davası Düşünce Mahkumları Kampanyası

(EMK)