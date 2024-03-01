Af Örgütü, Gazze'de yardım bekleyenlere saldırının soruşturulmasını istedi

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'nin kuzeyinde 100'den fazla sivilin yardım beklerken İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü saldırıya ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

Filistinli sivillere yönelik ihlalleri belgelemeyi sürdürdüklerini ve bu saldırıyı da bunun parçası kabul ettiği belirten Af Örgütü, "Gazze'nin kuzeyinde gıda yardımı almaya çalışırken çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğü ve yaralandığı yönündeki korkunç haberlerle ilgili acil soruşturma başlatılmalıdır" dedi.

“İnsani krizin sorumlusu, İsrail”

Gazze'de insanların açlıkla mücadele ettiği, Birleşmiş Milletlerin ise kıtlık uyarısı yaptığına dikkat çekilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nde şahit olduğumuz felaket niteliğindeki insani krizin sorumlusu, İsrail'in 16 yıldır devam eden yasa dışı ablukasını takip eden acımasız bombardımanıdır" değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilere yardımı durdurma açıklamaları "insanlık dışı ve zalimce" şeklinde nitelendirilirken, İsrail'in işgalci güç olarak Filistinlilerin temel ihtiyaçlara ve yardımlara ulaşmasını sağlama yükümlülüğü bulunduğu vurgulandı.

Uluslararası hukukun ihlali

Bunu yapmayan İsrail'in uluslararası hukuku ve Filistinlilere karşı soykırımı önlemeye yönelik Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarını ihlal ettiğinin altı çizilen açıklamada, "Müttefikleri, İsrail'in UAD kararına karşı gelmesi ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hiçe sayması karşısında eylemsizliklerine son vermelidir. Soykırımı önlemek ve Gazze'deki sivilleri korumak için acil ve etkili eylemlere geçilmelidir" ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu? Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 112 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini belirtti. Kaynaklar olayın soruşturulduğunu belirtirken, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edildi.

Hamas'tan açıklama Hamas, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Siyonist ordu, halkımızın sistematik öldürülmesini meşrulaştırmak için önemsiz bir hikaye anlatarak, gerçekleştirdiği korkunç katliam hakkında aldatma ve yalan bilgi aktarmaktadır" dedi. İsrail ordusunun, Filistin halkına karşı soykırım savaşı başlattığından bu yana "yanlış bilgilendirme ve yalanı" yaygın şekilde kullandığına dikkat çekilen açıklamada, Uluslararası Adalet Divanına, Uluslararası Ceza Mahkemesine ve tüm insan hakları kurumlarına "bu iğrenç suçu belgelemeleri ve bu haydut işgal varlığını işlediği suçlardan ve ihlallerden sorumlu tutmak için gerekli önlemleri almaları" çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230’u çocuk, 8 bin 860’ı kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)