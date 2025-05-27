Af Örgütü: Galatasaray Meydanı yeniden açılmalı

1980’lerde ve 1990’larda zorla kaybedilenler için adalet talep eden Cumartesi Anneleri/İnsanları, haftalık protestolarının yıldönümü olan bugün 30 yıllık mücadeleyi geride bıraktı.

Uluslararası Af Örgütü, Galatasaray Meydanı’nın “dünyanın en uzun süreli barışçıl protestosuna yeniden açılması için” yetkililere çağrıda bulunduğu yeni bir ‘acil eylem’ başlattı.

Af Örgütü’nden yapılan açıklamada, yetkililerin Galatasaray Meydanı’ndaki barışçıl protestoya yönelik hukuksuz kısıtlamaları derhal kaldırması ve Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın orada toplanmalarına izin vermesi gerektiği belirtildi.

17-31 MAYIS KAYIPLAR HAFTASI Cumartesi Anneleri/İnsanları'ndan hakikat ve yüzleşme çağrısı

“Protesto hakkının güçlü küresel sembolü haline geldiler”

Uluslararası Af Örgütü Kıdemli Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum, “Bugün, Cumartesi Anneleri’nin yılmadan sürdürdüğü hakikat, adalet ve hesap verebilirlik mücadelesinin 30. yıldönümü. Kimi zaman biber gazı, tazyikli su ve diğer türde polis şiddetinin yanı sıra keyfi gözaltılara ve haksız davalara maruz kalmalarına rağmen daima barışçıl bir biçimde toplandılar. Onlarla dayanışma içindeyiz” dedi.

Buyum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumartesi Anneleri, kendilerinin ve destekçilerinin, yetkililerin baskıları karşısında dahi savunmaya devam ettikleri barışçıl protesto hakkının önemini gösteren güçlü bir küresel sembol haline geldi.”

Cumartesi Anneleri 1052. haftada: Sessizlik suça ortaklıktır

“Hukuksuz kısıtlamalar derhal kaldırılsın”

“Cumartesi Anneleri’nin protestosu baskılara, kötü muamele ve yargılamalara rağmen, Türkiye’deki insan hakları savunucularının azim ve kararlılığının sembolüdür” diyen Buyum, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın Galatasaray Meydanı’ndaki protestosuna yönelik hukuksuz kısıtlamaların derhal kaldırılması için dünyanın dört bir yanından yapılan çağrılara katılıyoruz.”

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Acil eylemi imzalamak için tıklayın: Galatasaray Meydanı protestoculara açılmalı

AYM kararları hâlâ uygulanmıyor Cumartesi Anneleri/İnsanları, 1980 askeri darbesinden sonra ve 1990’lardaki olağanüstü hâl döneminde gözaltında zorla kaybedilen ve öldürülen yüzlerce kişinin akıbeti ve nerede olduğunun soruşturulması talebiyle Galatasaray Meydanı’ndaki barışçıl toplanmalarına 27 Mayıs 1995’te başladı. Devletin güvenlik aygıtında ve paramiliter gruplar içinde yer aldığı öne sürülen faillerin çoğu, 30 yıllık zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle davaların düşmesi sonucu adaletten kaçabildi. Mahkemeye taşınabilen davalarda ise şüpheli failler beraat etti. Ağustos 2018’den bu yana Galatasaray Meydanı, erişimi engelleyen metal bariyerlerle çevrili ve silahlı polisler meydanın etrafında gece gündüz nöbet tutuyor. 2022 ve 2023 yıllarında verilen ve Cumartesi Anneleri/İnsanları’ndan başvurucuların barışçıl toplanma özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine hükmederek ihlalin tekrarlanmamasını isteyen iki Anayasa Mahkemesi kararı hâlâ uygulanmıyor. Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın, bu bağlayıcı kararların ardından Nisan-Kasım 2023 tarihleri arasında meydanda gerçekleştirmek istedikleri toplanma girişimleri güvenlik güçlerinin şiddetli müdahalesiyle karşılaştı ve grup üyeleri gözaltına alındı. Kasım 2023’ten bu yana polis müdahalesi ve gözaltılar sona ermiş olsa da yetkililer, metal polis bariyerlerinin önünde gerçekleştirilen haftalık protestolara katılabilecek kişi sayısını keyfi olarak 10 kişi ile sınırlandırdı.

(VC)