Af Örgütü: Dünyadaki ülkelerin çoğu ölüm cezasını kaldırdı

Uluslararası Af Örgütü, 10 Ekim Ölüm Cezasıyla Mücadele Günü’nde yayımladığı yazılı açıklamada, Sahra Altı Afrika’da ölüm cezasını kaldırma eşiğindeki üç ülkenin derhal harekete geçerek bu cezayı kesin olarak kaldırması ve dünya genelindeki diğer ülkelerin onların izinden gitmelerine zemin hazırlaması gerektiğini belirtti.
“Ölüm cezasının bilinen bir caydırıcı etkisi yoktur”
Uluslararası Af Örgütü’nün ölüm cezasına ilişkin hukuk danışmanı Oluwatosin Popoola, konu hakkındaki açıklamasında, “Sahra Altı Afrika bölgesi 2023’te hem kayıtlı infazlarda hem de kayıtlı ölüm cezalarında önemli bir artış yaşadı ancak Gambiya, Kenya ve Zimbabve’nin bölgedeki bu eğilimi tersine çevirme fırsatı var” dedi.
Popoola, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dünya bu zalimane cezadan kararlılıkla uzaklaşmayı sürdürürken, ölüm cezası vermeye devam eden ülkeler tek başlarına bir azınlıktır. Tüm suçlarda ölüm cezasını kaldıran ülkelerin sayısı arttıkça, kalanlar daha da yalnızlaşacak ve ölüm cezasına dair pozisyonları daha da zayıflayacaktır. Dünyadaki ülkelerin çoğu ölüm cezasını tüm suçlar için kaldırdı. Tüm ülkelerin bu zalimane, insanlık dışı ve alçaltıcı cezadan kesin olarak uzaklaşmasının zamanı geldi.
Yasalarında hâlâ ölüm cezasına yer veren ülkeler genellikle bu cezanın halklarını ve topluluklarını daha güvenli kılacağına inandıkları için ölüm cezasına başvuruyor. Halbuki bu bir yanılgıdır. Ölüm cezasının bilinen bir caydırıcı etkisi yoktur ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde güvence altına alınan yaşam hakkını ihlal eder. Bu cezayı kullanmakta ısrar eden bir avuç ülke zamana ayak uydurmalı ve ölüm cezasını kesin olarak kaldırmalıdır.”
(AS)