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DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2024 11:54
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2024 11:55
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Af Örgütü: Dünyadaki ülkelerin çoğu ölüm cezasını kaldırdı

Ölüm Cezasıyla Mücadele Günü vesilesiyle açıklama yayımlayan Af Örgütü, ölüm cezasını kaldırmayı görüşen üç Afrika ülkesinin, cezanın uygulandığı diğer ülkelere örnek teşkil edebileceğini ifade etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Af Örgütü: Dünyadaki ülkelerin çoğu ölüm cezasını kaldırdı

Uluslararası Af Örgütü, 10 Ekim Ölüm Cezasıyla Mücadele Günü’nde yayımladığı yazılı açıklamada, Sahra Altı Afrika’da ölüm cezasını kaldırma eşiğindeki üç ülkenin derhal harekete geçerek bu cezayı kesin olarak kaldırması ve dünya genelindeki diğer ülkelerin onların izinden gitmelerine zemin hazırlaması gerektiğini belirtti.

Kenya ve Zimbabve tüm suçlarda ölüm cezasının kaldırılması için hazırlanan yasa tasarılarını görüşürken, 2017’den beri bu zalimane cezaya karşı düzenli olarak ilerleme kaydeden Gambiya, diğer gelişmelerin yanı sıra ölüm cezasını da bilfiil kaldıracak bir anayasa değişikliği süreci başlattı. Bugüne kadar Sahra Altı Afrika’da 24 ülke ölüm cezasını tüm suçlar için, diğer iki ülke ise yalnızca adi suçlar için kaldırdı.

“Ölüm cezasının bilinen bir caydırıcı etkisi yoktur”

Uluslararası Af Örgütü’nün ölüm cezasına ilişkin hukuk danışmanı Oluwatosin Popoola, konu hakkındaki açıklamasında, “Sahra Altı Afrika bölgesi 2023’te hem kayıtlı infazlarda hem de kayıtlı ölüm cezalarında önemli bir artış yaşadı ancak Gambiya, Kenya ve Zimbabve’nin bölgedeki bu eğilimi tersine çevirme fırsatı var” dedi.

Popoola, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya bu zalimane cezadan kararlılıkla uzaklaşmayı sürdürürken, ölüm cezası vermeye devam eden ülkeler tek başlarına bir azınlıktır. Tüm suçlarda ölüm cezasını kaldıran ülkelerin sayısı arttıkça, kalanlar daha da yalnızlaşacak ve ölüm cezasına dair pozisyonları daha da zayıflayacaktır. Dünyadaki ülkelerin çoğu ölüm cezasını tüm suçlar için kaldırdı. Tüm ülkelerin bu zalimane, insanlık dışı ve alçaltıcı cezadan kesin olarak uzaklaşmasının zamanı geldi.

Yasalarında hâlâ ölüm cezasına yer veren ülkeler genellikle bu cezanın halklarını ve topluluklarını daha güvenli kılacağına inandıkları için ölüm cezasına başvuruyor. Halbuki bu bir yanılgıdır. Ölüm cezasının bilinen bir caydırıcı etkisi yoktur ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde güvence altına alınan yaşam hakkını ihlal eder. Bu cezayı kullanmakta ısrar eden bir avuç ülke zamana ayak uydurmalı ve ölüm cezasını kesin olarak kaldırmalıdır.”

2023’te Uluslararası Af Örgütü, 1153 infaz kaydettiğini açıkladı: “Bu sayı, 2022’de bilinen 883 infaza göre yüzde 31’lik (270) bir artış anlamına geliyor. Bu eğilim, İran ve Suudi Arabistan’da kaygı uyandıran bir artışın yaşanması, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde infazlara devam etme kararı alınması ve Tayvan Yüksek Mahkemesi’nin ölüm cezasını kaldırmamasıyla bu yıl da devam etti. Buna karşın, Sahra Altı Afrika’daki ülkeler, ölüm cezasının tüm dünyada kaldırılması yönünde umut ışığı yakıyor. Bugüne kadar, dünya genelinde 113 ülke ölüm cezasını tüm suçlar için kaldırdı.”

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
ölüm cezası idam idam cezası af örgütü
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