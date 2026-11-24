Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) çerçeve karar kabul edilmeden sona ermesinin ardından Uluslararası Af Örgütü İklim Adaleti Politikaları Danışmanı Ann Harrison, farklı bölgelerden ülkelerin, eş başkanlıkların sunduğu taslağa itiraz ederek “kirleticilerin çıkarlarına hizmet eden bir metnin” kabulünü engellediğini söyledi.

Harrison’a göre taslakta fosil yakıtlardan söz edilmiyor, buna karşılık bu yakıtların kullanımını uzatabilecek teknolojilere kapı açılıyordu. Ülkelerin taslağı reddetmesini “önemli bir direniş eylemi” olarak niteleyen Harrison, zirvenin sonucu içinse “Kötü bir anlaşmanın reddedilmesi, bu anlaşmayı ortaya çıkaran siyasi başarısızlığı gölgelememelidir” dedi.

İklim finansmanında ilerleme sağlanamadı

Harrison, tarihsel olarak yüksek emisyonlardan sorumlu yüksek gelirli devletlerin iki hafta boyunca müzakerelerde ilerlemeyi engellediğini, COP31 eş başkanlıklarının da şirket çıkarlarına hizmet eden bir sonucu dayatmaya çalıştığını söyledi.

Harrison’a göre zirve, fosil yakıtlardan aşamalı çıkış ve adil geçiş için gereken önlemlerde ilerleme sağlayamadı. İklim krizinin etkilerine uyum sağlamaları ve uğradıkları kayıp ve zararları karşılamaları için toplulukların ihtiyaç duyduğu finansmanda da ilerleme olmadı.

Harrison, bunun sonuçlarına dikkat çekti: “Ölümcül seller, orman yangınları, kuraklık, yerinden edilme ve açlıkla şimdiden karşı karşıya olan topluluklar bir kez daha yüzüstü bırakıldı.”

COP32 öncesinde hibe temelli finansman çağrısı

Harrison, Temmuz 2027’de Tuvalu ve İrlanda’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Fosil Yakıtlardan Adil Geçiş Konulu İkinci Uluslararası Konferans ile ardından Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da yapılacak COP32 için hükümetlere çağrıda bulundu. Fosil yakıtlardan tam, hızlı ve adil çıkış için finansman sağlanmasını isteyen Harrison, iklim finansmanının toplulukların ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde artırılmasını, hibe temelli olmasını ve borç yaratmamasını talep etti.

“COP32 bu ihaneti tekrarlamamalı” diyen Harrison, “İklim değişikliğinden en çok etkilenen insanların haklarını, taleplerini ve liderliğini, kirleticilerin çıkarlarının önüne koymalı” dedi.

(Mİ)