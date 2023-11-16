Af Örgütü bir kişiyi daha işten çıkardı

Dünya çapında insan hakları için mücadele eden ve ihlallerinin sona erdirilmesi için çalışan Uluslararası Af Örgütü’nün (Amnesty International) Türkiye Şubesi Eylül’deki işten çıkarmalara yeni bir isim ekledi.

Örgüt, son olarak İnsan Hakları Eğitimi Program Koordinatörü Mehmet Onur Yılmaz’ı işten çıkardı.

Af Örgütü’nün "yetkisiz sendika" diyerek toplu iş sözleşmesi masasından kalktığı DİSK Sosyal-İş’in iş yeri temsilcisi olan Yılmaz, 2015’ten bu yana kurumda çalışıyordu.

Yılmaz, Eylül’de 8 kişinin işten çıkartıldığı süreç sırasında süren kanser tedavisi nedeniyle ameliyat olduğu için raporluydu. Ekim sonunda işe geri dönmesiyle Af Örgütü Yılmaz’a iş akdinin sonlandırıldığını bildirdi.

Af Örgütü işten çıkarmaya gerekçe olarak “küçülme zorunluluğu” ve “yeniden yapılanmayı” gösterdi. Ancak kurum, Yılmaz’a işten çıkarıldığını tebliğ etmesinden 2 gün sonra ‘İnsan Hakları Eğitimi Program Müdürü’ almak için iş ilanı açtı.

Af Örgütü, Yılmaz’a toplu iş sözleşmesi tutanaklarında kurum çalışanları arasındaki en düşük ve en yüksek taban maaş farkının dört kata çıktığı bilgisini geçirdiği için Haziran’da idari soruşturma açmıştı.

İş ilanına ilişkin Af Örgütü’nden açıklama

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener, işten çıkarmayla ilgili konuştuğu bianet’e “Mehmet Onur Yılmaz, yeniden yapılanma kapsamında işten çıkarılan bir arkadaşımız. Yani Eylül’de başladığımız değişim süreci devam ediyor. Ancak söz konusu dönemde Yılmaz’ın sağlık raporu vardı. Sağlık raporu olan bir çalışanı işten çıkarmaya etik bulmadık, bitmesini bekledik. İşveren olarak sağlık raporu olan birisini işten çıkarmayı düşünemezdik. Raporu bittikten sonra adım attık” dedi.

Akşener, açılan iş ilanıyla ilgili de “Pozisyon Yılmaz’ın pozisyonu değil. Yılmaz koordinatördü. Bizim arayışımız bölüm direktörü/müdürü pozisyonu için. Zaten bir buçuk, hatta iki yıla yaklaşan bir süredir açık olan bir pozisyon. Bir yönetici pozisyonu” dedi.

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(HA)