Af anlaşması sonrası Sánchez ikinci kez İspanya başbakanı seçildi

Temmuz ayındaki genel seçimlerden ikinci çıkan İspanyol Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Başkanı Pedro Sánchez, Katalonya bağımsızlık yanlısı partilerinin desteğini alarak yeniden İspanya başbakanı seçildi.

Catalan News'in haberine göre Sosyalist lider Sánchez, 350 sandalyeli İspanya Kongresi'nde güvenoyu alabilmesi için gerekli sayı olan 179'a ulaşmayı başardı. Oylama sonucunda Sánchez'e 179 evet, 171 hayır oyu çıktı.

PSOE ve Sumar hükümet kuracak

Partisi PSOE dışında Sánchez'e başbakan yapan önergeye sol koalisyon Sumar, Cumhuriyetçi Sol Katalonya (Esquerra Republicana), Katalonya İçin Beraber (Junts), Bask Ülkesi Birliği (EH Bildu), Bask Milliyetçi Partisi (PNV), Galiçya Milliyetçi Bloğu ve Kanarya Koalisyonu destek verdi.

Halk Partisi (PP), neo-faşist Vox ve Navarrese Halk Birliği ise önergeye hayır oyu verdi.

Sánchez, İspanya genelinde çeşitli partilerden oluşan bir koalisyon olan ve Podemos'un siyasi alanının büyük ölçüde yerini alan sol platform Sumar ile birlikte bir hükümet kuracak.

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Sánchez'den dört dilli teşekkür

Sánchez, güvenoyu almasının ardından X hesabında yaptığı açıklamada, kendisine destek veren 179 milletvekiline İspanyolca'nın yanı sıra Katalanca, Baskça ve Galiçyaca teşekkür ederek, "Moitas grazas. Moltes gràcies. Eskerrik Asko. Muchas gracias. Geriye gitmek yerine ileriye doğru gidin" mesajını verdi.

Sánchez'in teklifini destekleyen partiler Temmuz ayındaki seçimlerde yaklaşık 12 milyon 600 bin oy almıştı.

Me quiero dirigir a todos los grupos que hoy me darán su apoyo para renovar como presidente y formar un nuevo Gobierno de coalición.



A los 179 diputados y diputadas que han comprometido su voto y que representan a más de 12,6 millones de ciudadanos que el pasado 23 de julio… pic.twitter.com/pzjHRB51QK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 16, 2023

Sumar: Hükümet sosyal politikalara öncülük etmeli

Sumar'ın lideri Yolanda Díaz ise bu "tarihi" olaydan duyduğu gururu dile getirdi.

Konuşmasında yeni hükümetin feminizmden kültüre kadar sosyal politikalara öncülük etmesi gerektiğini savunan Díaz, sağın af yasasının İspanya'yı "parçaladığı" yönündeki iddialarını da eleştirerek yeni yasanın "demokrasinin kazanmasını" sağladığını söyledi.

Muhafazakar PP lideri Alberto Núñez Feijóo da yaptığı konuşmada af yasası üzerinden Sánchez'i "siyasi yolsuzlukla" suçladı ve af tasarısını bir "sahtekarlık" olarak nitelendirdi.

Oylama sonrası aralarında Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in de olduğu AB yetkilileri ile Avrupa'daki çok sayıda devletin liderleri tebrik mesajı yayınladı.

Ne olmuştu? İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerde hiçbir parti, Meclis çoğunluğunu elde edememişti. Seçim sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: Halk Partisi (PP): Yüzde 33.1

İspanya Sosyalist İşçiler Partisi (PSOE): Yüzde 31,7

Vox: Yüzde 12,4

Sumar: Yüzde 12,3

Cumhuriyetçi Sol Katalonya (ERC): Yüzde 1,9

Katalonya İçin Beraber (Junts): Yüzde 1,6

Bask Ülkesi Birliği (EH Bildu): Yüzde 1,3

Bask Milliyetçi Partisi (PNV): Yüzde 1,1 Seçim sonuçlarına göre birinci olan PP'ye hükümet kurma yetkisi verilmiş ancak neo-faşist Vox'la anlaşsalar da koltuk sayıları hükümet kurmak için yeterli olmamıştı. Ardından PSOE'ye hükümet kurma görevi verildi, Sumar'la ittifak kuran sosyalistler, Katalonya ve Bask yanlısı partilerle anlaşmayı başarmıştı. Katalonya ve Bask özerk bölgelerinin partileri destek için aralarında bağımsızlık referandumunu düzenleyen ve aralarında sürgünde yaşayan Carles Puigdemont'un da olduğu siyasetçilere af şartını öne sürmüştü. PP ve Vox ise yaklaşık 10 gündür başta başkent Madrid'de olmak üzere af karşıtı protesto gösterileri düzenliyordu.

(NT)