'Adres teyidi' denilerek gözaltına alınan Taha Elgazi ve eşi sınır dışı edildi

İstanbul'daki evinden polis tarafından alınan ve kendisinden uzun süre haber alınamayan mülteci hakları savunucusu Taha Elgazi, eşiyle birlikte Suriye’ye geri gönderildi.

Elgazi’nin cuma günü evinden alındıktan sonra Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildiği, oradan Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’ne, daha sonra ise Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildiği ortaya çıktı.

Gerekçe: Eylemlere katılmak

İlerleyen günlerde eşi de gözaltına alınan Taha Elgazi, “gönüllü geri dönüş” evraklarını imzalayarak eşiyle birlikte Suriye’ye döndü. Elgazi, hakkında “provokatif eylemlere katılma” anlamına gelen “G-207 idari tahdit kodu” bulunduğunu duyurdu.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Göç ve Mülteci Hakları Komisyonu, geri gönderme merkezine sevk edildikten sonra Suriye’ye sınır dışı edilen Taha Elgazi hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ‘Hukuka aykırı sınır dışı kararı’nın durdurulması istendi.

İHD: Karar iptal edilsin

Milyonlarca göçmen mültecinin yaşadığı Türkiye’nin göç ve göçmen politikasında var olan ciddi sorunların devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumun uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğu hatırlatıldı.

İHD, Taha Elgazi'nin sınırdışı edilmesine ilişkin şu çağrıyı yaptı:

"Göç politikaları ve özellikle Suriyeli toplumun yaşadığı sorunlara yönelik uzun zamandır birlikte çalışmalar yürüttüğümüz, Suriye toplumu ile sağlıklı bağlar kurma noktasında büyük katkıları bulunan insan hakları aktivisti Taha Elgazi ve eşinin vatandaşlıklarının iptal edilerek ani bir şekilde sınır dışı edilmeleri, bu hukuksuzluğun vardığı boyutu göstermektedir. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyor, bu karardan derhal dönülmesini istiyoruz.

“Adres teyidi denilerek alındı"

Taha Elgazi “adres teyidi” denilerek 16 Mayıs günü evinden sivil emniyet görevlileri tarafından alınmış ve nerede tutulduğu hakkında ailesine bilgi verilmemiştir. 19 Mayıs sabahı gönderdiği mesajında Taha Elgazi, kendisinden bir gün sonra gözaltına alınan eşi ile sınır dışı edildikleri ve Suriye’de olduklarını bildirmiştir.

"Ülkeye geri dönüşlerini sağlayın"

Yetkililere sesleniyoruz! Altına imza attığınız insan hakları belgeleri ve bağlı olduğunuz ulusal ve uluslararası hukuktan doğan sorumluluklarınız doğrultusunda; Göçmen mülteci nüfus yoğunluğundan kurtulmak isteğiyle son dönemde rutin bir uygulama haline getirilen hukuka aykırı sınır dışı uygulamasını derhal durdurun, açık bir cezalandırmaya dönüşen idari gözetim ve işkence iddialarıyla anılan Geri Gönderme Merkezleri uygulamalarına son verin. Göçmen insan hakları aktivistlerine yönelik açık bir tehdit olarak da algılanan Taha Elgazi ve eşi hakkında verilen hukuka aykırı sınır dışı kararını kaldırarak ülkeye geri dönüşlerine imkân sağlayın."

(AB)