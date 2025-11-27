ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 27 Kasım 2025 13:48
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2025 14:07
2 dk Okuma

Adliyeye girişlerin engellendiği duruşmada gazeteciler beraat etti

İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası yapılan protestoları izledikleri için yargılanan Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Gökhan Kam, Zeynep Kuray, Hayri Tunç ve Emre Orman beraat etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Adliyeye girişlerin engellendiği duruşmada gazeteciler beraat etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları takip eden gazetecilere ‘eyleme katıldıkları gerekçesiyle’ dava açtığı sekiz gazeteci bugün hakim karşısına çıktı.

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşma öncesinde İstanbul Adliyesi, ‘Kent uzlaşısı’ davası nedeniyle Başsavcı Akın Gürlek’in sözlü talimatıyla girişlere kapatıldı. Bugün duruşması olmayan yurttaşlar, turkuaz kartı olmayan basın mensupları, sivil toplum temsilcileri ve milletvekili danışmanları adliyeye alınmadı.

ADLİYE GAZETECİLERE VE YURTTAŞLARA KAPATILDI
27 Kasım 2025

Gazetecilerin davasını da bu nedenle ‘aleniyet ilkesinden’ uzak görüldü. P24’ün aktardığına göre duruşmaya yargılanan gazeteciler AFP foto muhabiri Yasin Akgül, Now Haber muhabiri Ali Onur Tosun, serbest foto muhabir Bülent Kılıç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam ile gazeteciler Zeynep Kuray, Hayri Tunç ve Emre Orman katılmadı, avukatları ise hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların beraatını istedi. Ancak mütalaasını sanıkların gazeteci olmasından değil, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının Anayasal hak olmasından kurdu.

Mütalaada, sanıklar bakımından isnat olunan suçun unsurlarının oluşmadığını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasa'da düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına müdahaleye sebebiyet verecek nitelikte bir eylemlerinin olmadığını, gösterilere katılmanın tek başına suç oluşturmayacağını söyledi.

Gazeteciler hakkında ayrı ayrı beraat kararı verilmesini talep etti. Sanık avukatları da savcının beraat talepli mütalaasına katıldıklarını belirtti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme savcılığın mütalaasına uydu ve “yüklenen fiilin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması” nedeniyle beraat kararı verdi.

İki gün cezaevine tutuldular

Gazeteciler 25 Mart’ta ev baskınlarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış ve tepkiler üzerine iki gün sonra tahliye edilmişlerdi.

Haklarında hazırlanan iddianamede gazeteciler “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamakla” suçlanmışlardı.

(HA)

gazeteci yargılamaları
Gazeteciler saldırılara karşı sokakta: “Bu düzenin sonunu da bizler yazacağız”
27 Mart 2025
İstanbul'daki protestoları takip eden BBC Muhabiri Mark Lowen, sınır dışı edildi
27 Mart 2025
Saraçhane'de eylem takip eden 7 gazeteci tutuklandı
25 Mart 2025
Ekrem İmamoğlu protestoları: Gazeteciler sabah baskınlarıyla gözaltına alındı
24 Mart 2025
“Protestolarda gazeteciler polis tarafından doğrudan hedef alındı”
22 Mart 2025
