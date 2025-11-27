Adliyeye girişlerin engellendiği duruşmada gazeteciler beraat etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları takip eden gazetecilere ‘eyleme katıldıkları gerekçesiyle’ dava açtığı sekiz gazeteci bugün hakim karşısına çıktı.

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşma öncesinde İstanbul Adliyesi, ‘Kent uzlaşısı’ davası nedeniyle Başsavcı Akın Gürlek’in sözlü talimatıyla girişlere kapatıldı. Bugün duruşması olmayan yurttaşlar, turkuaz kartı olmayan basın mensupları, sivil toplum temsilcileri ve milletvekili danışmanları adliyeye alınmadı.

ADLİYE GAZETECİLERE VE YURTTAŞLARA KAPATILDI Erol Önderoğlu: Gazetecilerin habere erişim hakkı ellerinden alındı

Gazetecilerin davasını da bu nedenle ‘aleniyet ilkesinden’ uzak görüldü. P24’ün aktardığına göre duruşmaya yargılanan gazeteciler AFP foto muhabiri Yasin Akgül, Now Haber muhabiri Ali Onur Tosun, serbest foto muhabir Bülent Kılıç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam ile gazeteciler Zeynep Kuray, Hayri Tunç ve Emre Orman katılmadı, avukatları ise hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların beraatını istedi. Ancak mütalaasını sanıkların gazeteci olmasından değil, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının Anayasal hak olmasından kurdu.

Mütalaada, sanıklar bakımından isnat olunan suçun unsurlarının oluşmadığını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasa'da düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına müdahaleye sebebiyet verecek nitelikte bir eylemlerinin olmadığını, gösterilere katılmanın tek başına suç oluşturmayacağını söyledi.

Gazeteciler hakkında ayrı ayrı beraat kararı verilmesini talep etti. Sanık avukatları da savcının beraat talepli mütalaasına katıldıklarını belirtti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme savcılığın mütalaasına uydu ve “yüklenen fiilin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması” nedeniyle beraat kararı verdi.

İki gün cezaevine tutuldular

Gazeteciler 25 Mart’ta ev baskınlarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış ve tepkiler üzerine iki gün sonra tahliye edilmişlerdi.

Haklarında hazırlanan iddianamede gazeteciler “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamakla” suçlanmışlardı.

(HA)