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Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 17:29
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2024 17:52
3 dk Okuma

"KUMPAS DAVALARI SONA ERSİN"

Adliyede zorla kelepçe takılan avukat Dilek Ekmekçi tutuklandı

bianet’in yazılı sorusunu yanıtlayan Ekmekçi, “Sadece özgür olmayı değil, bu adli mobing suretiyle işkence mahiyetindeki SLAPP kumpas dava ve soruşturmaların son bulmasını, ört basçı ve kumpasçıların yargılanmasını, yargı ve emniyet içindeki çetelerin, paralel yapıların temizlenmesini istiyorum” dedi.

Evrim Kepenek

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Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

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Görseli Büyüt
Adliyede zorla kelepçe takılan avukat Dilek Ekmekçi tutuklandı
Fotoğraf: Müjgân Halis / Independent Türkçe

Ceza hukukçusu Avukat Dilek Ekmekçi, dün "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye edildi ancak savcılık bu tahliyeye itiraz etti. Ekmekçi, itiraz sonrasında aynı suçtan tutukklandı. Mahkemenin kararının açıklandığı sırada Ekmekçi'ye kelepçe takıldı.

Ekmekçi, "Hukukçuya bu yapılmaz avukata kelepçe takılamaz. Türkiye'deki bütün organlarını bu davranışlanızla aşağılıyorsunuz. Kumpas davalarla beni tutuklayarak kendi kişiliklerini de bu hakimler bu kararlar kendilerini aşağılıyor. Bir noktada buna dur dememiz lazım" dedi.

Bakırköy Cezaevi'ne götürüldü. Ayrıca, Osman Gökçek 'in şikayetçi olduğu dosyada da Dilek Ekmekçi 'yi akıl muayenesine gönderilmesine karar verildi. Avukatı Peren Sarı Arslan şu bilgileri paylaştı:

"Mahkemeye itiraz edildi"

"Osman Gökçek'in şikayetçi olduğu dosyada, Dilek SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. İfadenin ardından, savcının talebi üzerine sulh ceza hakimi tarafından Dilek’in akıl sağlığının incelenmesi amacıyla üç haftaya kadar gözlem altında tutulmasına karar verildi. Daha önce benzer bir karar Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş olup, bu karar şu anda Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz incelemesi aşamasında bulunuyor. Dün, Osman Gökçek’in dosyasında verilen gözlem altına alınma kararına karşı itirazda bulunuldu. Ayrıca, FETÖ'den aldığı tahliye kararı iptal edilerek bugün yeniden tutuklandı."

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Önceki gün (22 Ekim) "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" iddiası ile yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilen avukat Dilek Ekmekçi, önceki gece boyunca gözaltında kaldı.

Avukatı Peren Sanrı Arslan önce kendilerine "tutuklandı" yönünde bilgi verildiğini ancak sonrasında bu bilginin "tutuklamaya yönelik yakalama" kararı olduğunu belirtti. Avukat Arslan X'te şu paylaşımını da güncelledi.

"Dilek Ekmekçi hakkında savcılığın itirazı üzerine tekrar tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. Duruşma Ocak ayında. Ayrıca, Osman Gökçek 'in şikayetçi olduğu dosyada da Dilek Ekmekçi 'yi akıl muayenesine göndermek istiyorlar. #DilekEkmekçiyeÖzgürlük"

Ekmekçi: Kumpaslar sona ersin

bianet’in yazılı sorusunu yanıtlayan Ekmekçi, “Sadece özgür olmayı değil, bu adli mobing suretiyle işkence mahiyetindeki SLAPP kumpas dava ve soruşturmaların son bulmasını, ört basçı ve kumpasçıların yargılanmasını, yargı ve emniyet içindeki çetelerin, paralel yapıların temizlenmesini istiyorum” dedi.

Avuıkatları Ekmekçi hakkında 3 hafta süreyle akıl hastanesine yatırma kararı verildiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Ekmekçi, daha önce MHP ve Ülkü Ocakları’nın önde gelen isimleri hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılığa sunulan suç duyurusunda, İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul İl Başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 isim yer alıyordu.

Dilek Ekmekçi'nin tutuklanması, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Ülkü Ocakları'ndan bazı yöneticiler hakkında Sinan Ateş cinayetiyle ilgili suç duyurusunda bulunmasının hemen ardından gerçekleşmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Dilek Ekmekçi mahpus avukatlar ifade özgürlüğü Sinan Ateş
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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