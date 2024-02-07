Adliye saldırısıyla ilgili 34 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine yönelik saldırıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Adliye önünde konuşan Tunç, olayla ilgili 34 şüphelinin gözaltına alındığını, soruşturmanın 5 cumhuriyet savcısı ve 1 başsavcıvekili koordinasyonunda devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Adliyesi önünde dün 11.30 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda ikisi saldırgan üç kişi hayatını kaybetti, üçü polis 6 kişi yaralandı.

Bakan Tunç, olayı gerçekleştiren iki saldırganın Adalet Sarayı'nın D kapısından girmek isterken oradaki polisler tarafından yapılan GBT kontrolünde durdurulunca kaçmaya çalıştıklarını anlattı.

“Yaralıların sağlık durumları iyi”

Saldırganların C kapısındaki güvenlik noktasına gelerek, buradaki polislerle çatışmaya girdiklerini kaydeden Tunç, çatışmada yaralanan 3 polisin tedavilerine hastanelerde devam edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Tunç, “Soruşturmada 1 başsavcıvekilimiz ve 5 cumhuriyet savcımız görevlendirildi. Çeşitli gözaltılar var. Bu gözaltılar çerçevesinde adli soruşturma, 5 savcımız ve 1 başsavcıvekilimizin koordinasyonunda devam ediyor” bilgisini paylaştı.

“Saldırganların akrabalık bağı yok”

Olayla ilgili tüm detayların adli soruşturma kapsamında incelenmeye devam edileceğini kaydeden Tunç, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı öldüren ve saldırıda öldürülen Şafak Yayla ile dün öldürülen saldırgan Emrah Yayla arasında bir akrabalık bağının tespit edilmediğini söyledi.

Tunç, iki saldırganın suç kaydıyla ilgili emniyet ve adliyedeki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade etti: “Etkisiz hale getirilen erkek terörist, 2004'te silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza alan ve 15 yıl cezaevinde cezası infaz edilmiş olan biri. 15 yıl cezasını terör örgütü üyeliğinden çektikten sonra cezası biten biri. Kadın terörist de yine terör örgütü üyeliğinden davası Yargıtay'da devam eden biri. O da o dosya bakımından 4 yıl 2 ay cezaevinde tutuklu kalan biri.”

Bakan Tunç, kadın saldırganın ablasının dün "terör örgütü üyeliği" suçundan adliyedeki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması olduğunu da ekledi.

Anayasa Mahkemesi kararı

Saldırganlarla ilgili kamera kayıtları, önceki durumları ve kimlerle, nerelerle irtibatlı olduklarının adli soruşturma kapsamında incelenecek hususlar olduğunu aktaran Tunç, “Bunlarla irtibatlı olanlar, irtibatlı olduğu düşünülen 34 gözaltı var şu an itibarıyla. Bunlarla irtibatlı olan ve bu terör eyleminde rolü olan kişiler elbette ki adli soruşturma neticesinde ortaya çıkarılacaktır” dedi.

“Saldırgan Emrah Yayla'nın Anayasa Mahkemesince serbest bırakıldığı” yönündeki iddianın sorulması üzerine de Tunç, “Serbest bırakılma değil, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ilgili hak ihlali başvurusunda bulunmuş, 2020 yılında. SEGBİS'le ifadesinin alınmasından dolayı Anayasa Mahkemesinin bir ihlal kararı söz konusu olmuş” şeklinde konuştu.

İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırı

(AS)