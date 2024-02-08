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Yayın Tarihi: 8 Şubat 2024 12:22
 ~ Son Güncelleme: 8 Şubat 2024 13:41
2 dk Okuma

Adliye önünde öldürülen kadının kuzeni de işkencede öldürülmüştü

Çatışma sırasında yoldan geçerken kurşunlara hedef olan Dilfiraz Karataş, 12 Eylül'de işkence ile öldürülen Nurettin Yedigöl'ün kuzeniydi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Adliye önünde öldürülen kadının kuzeni de işkencede öldürülmüştü

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde meydana gelen çatışma sırasında yoldan geçen Dilfiraz Karataş kurşunlara hedef oldu. Bir akrabasının mevlidine giderken vurularak ölen Karataş da bir kayıp yakınıydı.

Dilfiraz Karataş için dün Bağcılar Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene yakınlarının yanısıra  İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Nurettin Yedigöl'ün kardeşi Muzaffer Yedigöl
Nurettin Yedigöl'ün kardeşi Muzaffer Yedigöl (Fotoğraf: AA)

Törene katılanlar arasında kuzeni Muzaffer Yedigöl de vardı. Yedigöl gazetecilere “Tesadüf bir ölüm diyelim. Akrabasının 40 yemeğine, yani mevlidine gidiyordu. Metrobüsten iniyor ve kendisini çatışmanın içinde buluyor. Dünyalar güzeli bir insan. Sabah çocuklarına kahvaltısını verip Çağlayan'a gidiyor ve ölüyor. Bir öğretmen kızımız, bir acılı veteriner oğlumuz ve acılı bir baba bıraktı geride” sözleri ile anlattı duygularını. Muzaffer Yedigöl, bir kayıp yakını. Kardeşi Nurettin Yedigöl 12 Eylül döneminde polis merkezinde yaşadığı işkence sonucu can verenlerden biriydi. 

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Onu gözaltında görenler vardı, ama sonra gözaltında olmadığı açıklandı. Adı, 'gözaltında kayıplar' listesine yazılmıştı. İşkence sırasında sesini duyanlar, onu gözaltında görenler vardı. Yıllarca yakınları onu aradı, cumartesi günleri yakınlarını arayanlar arasında Nurettin Yedigöl'ün kardeşi Muzaffer Yedigöl de vardı.  

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(Mİ)

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