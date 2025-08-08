ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2025 09:38
 ~ Son Güncelleme: 8 Ağustos 2025 09:51
2 dk Okuma

Adli Tıp Kurumu, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında yeni atamalar

Adli Tıp Kurumunun 6 farklı ihtisas kurullarına yeni üyeler görevlendirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Adli Tıp Kurumu, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında yeni atamalar
Fotoğraf: Adli Tıp Kurumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Sağlık Bakanlığında iki genel müdür yardımcılığına atama yapıldı. Adli Tıp Kurumunun farklı ihtisas kurullarına yeni üyeler görevlendirildi.

Bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç görevden alınırken yerine Burkay Şimşek'in ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Alparslan Kürşat Hacımustafaoğlu getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına ise Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan atandı.

Erdoğan’dan ATK’ye yeni atamalar
Erdoğan’dan ATK’ye yeni atamalar
10 Mayıs 2025

ATK atamaları

Adli Tıp Kurumuna ilişkin yapılan atamalar ise şu şekilde:

  • Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül,
  • Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem Adıyaman,
  • Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Tıbbi Onkoloji Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Gümüş,
  • Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Boylu,
  • Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Atlas Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Sarı,
  • Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Ekinci görevlendirildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan resmi gazete ATK kararları adli tıp kurumu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git