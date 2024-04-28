Adıyaman’da polis, 2 meslektaşını öldürdü

Adıyaman'daki Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahla yaralanan 2 polisin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün saat 20.15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş'nin kendi silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü. ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö'yü yaraladığını belirtti.

Olayın faili S.U.Ş'nin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amiri K.Ü. ve Ekipler Amiri G.Ö.’nün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir polis memurunun 2 meslektaşına ateş açtığını belirtti: “Polis Merkezi Amiri Başkomiserimiz ve Ekipler Amiri Komiserimiz hemen hastaneye kaldırılmıştır. Tüm acil müdahaleler yapılmış ve maalesef her ikisi de kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru da yaralı şekilde etkisiz hale getirilmiş, o da hastanede gözetim altında. Bunun dışında başka yaralı yok.”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, bir polis memurunun “görevlendirme nedeniyle” tartıştığı başkomiser ve komiseri öldürdüğünü belirtti.

(AS)