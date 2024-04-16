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Yayın Tarihi: 16 Nisan 2024 14:53
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2024 15:19
3 dk Okuma

Adıyaman’da Mega Polietilen işçileri hakları için direnişte

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “Mega Polietilen, devlet teşvikiyle çok hızlı büyüyen ama buna rağmen işçilerin maaşlarını ödemeyip, kölelik koşullarında çalışmayı dayatan bir işyeridir” dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Adıyaman’da Mega Polietilen işçileri hakları için direnişte
Fotoğraf: BİRTEK-SEN/X

Adıyaman’ın Besni ilçesindeki Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait fabrikada çalışan yaklaşık 300 işçi, iki aydır ödenmeyen ücretleri için 8 Nisan’da iş bıraktı.

Birleşik Tekstil ve Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, şirket yetkililerinin ücretlerin ödeneceği sözü vermesinin ardından 10 işçiyi işten çıkardıklarını söyledi.

“İşçiler kaçak ve sigortasız çalıştırılıyor”

bianet’e konuşan Türkmen, Mega Polietilen işçilerinin 7 Nisan’da BİRTEK-SEN’e üye olduklarını belirterek, “Fabrikada işçilere düşük ücret veriyorlar. Asgari ücretin üstünde kalan miktar elden ödeniyor. Ayrıca işçiler kaçak ve sigortasız çalıştırılıyor” dedi.

Fabrikada direnişin sürdüğünü belirten Türkmen, işçilerin taleplerini şöyle sıraladı:

“İşçilerin birinci talebi içeride birikmiş tüm ücretlerin ödenmesi. İkincisi, elden para verme uygulamasının son bulması. Üçüncü talebi ise eyleme katıldıkları için işten atılan işçilerin hepsinin geri alınması. Bu üç talep kabul edilene kadar işçiler direnişi sürdürmekte kararlı.”

Türkmen, işveren tarafıyla yapılan görüşmelerde işçilerin ücretlerinin ödeneceği sözü verildiğini fakat görüşmenin ardından 10 işçinin işten atıldığını ve bu sayının artacağını söyledi.

Fabrika devlet teşvikiyle kuruldu

Mega Polietilen şirketi Adıyaman’daki fabrikasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “6. Bölge Bölgesel Teşvik Destekleri”nden yararlanarak 2020 yılında kurdu. Besni Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrika ise 2022 yılında dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla açılmıştı.

Teşvikler kapsamında şirket; yurtiçinden temin edilen makine ve teçhizat için KDV, yurtdışından temin edilenler için de gümrük vergisi ödemiyor. Gelir ve kurumlar vergisini indirimli olarak ödüyor. İşverene ait sigorta primleri bakanlık tarafından karşılanıyor. Yatırım kredilerinin faizi bakanlık tarafından karşılanıyor.

Şirketin tüm bu teşviklerden yararlanarak kurulduğunu ve buna rağmen işverenlerin işçilere, “Biz bu fabrikayı sizin için kurduk” dediklerini belirten Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şirket, işçilerin hak aramasını ‘vefasızlık’, ‘ihanet’ gibi değerlendiriyor ama tabii biz böyle olmadığını biliyoruz. Bu fabrikada geçen yıl 174 milyon lira kâr açıklandı. Mega Polietilen devlet teşvikiyle çok hızlı büyüyen ama buna rağmen işçilerin maaşlarını ödemeyip, kölelik koşullarında çalışmayı dayatan bir işyeridir.”

Ağır çalışma koşulları, kayıtsız çalışma

Fabrikadaki çalışma koşullarını da anlatan Türkmen, “İş kazası geçirmiş çok sayıda işçi var. Diz kapağı, kolu kırılmış veya kolu kesilmiş çok işçi var. Bunların çoğu da patronun baskısıyla kayıtlara iş kazası olarak geçirilmemiş. İki yıl kadar önce kaçak çalıştırılan Suriyeli bir işçi çatıdan düşerek hayatını kaybetmiş. Ne yazık ki yereldeki yetkililer de bütün bu suçlara göz yumuyor” diye konuştu.

Türkmen ayrıca, fabrikada çok sayıda deneyimli işçinin ‘kursiyer’ olarak çalıştırıldığını, şirketin bu sayede İŞKUR’un ‘İşbaşı Eğitim Programı’ desteklerinden yararlandığını aktardı.

İşbaşı Eğitim Programı, İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenleniyor.

“Bayrama parasız girdik”

bianet’e konuşan ve ismini vermek istemeyen Mega Polietilen işçisi, işverenin sürekli “Bugün maaşlarınızı ödeyeceğiz” diyerek kendilerini oyaladıklarını, buna tepki olarak fabrika önünde direnişe başladıklarını söyledi.

Üç yıldır Mega Polietilen’de çalıştığını belirten işçi, “Bayrama parasız girdik. Ramazanda evine ekmek götüremeyen arkadaşlarımız vardı. Bizi yalanla dolanla sefil ettiler” dedi.

Mega Polietilen işçisi, maaşının asgari ücret tutarındaki kısmının (17 bin 2 TL) banka hesabına yatırıldığını, kalanının elden verildiğini belirtti, sigortasının da işe girdikten altı ay sonra başlatıldığını kaydetti.

“Bu fabrikaya ambulans giremez”

Mega Polietilen işçisi, fabrikada yaşanan iş kazalarını ise şu sözlerle anlattı:

“İki yıl önce gözümün önünde çatıdan bir işçi düştü. İşçinin Suriyeli olduğu ortaya çıktı. İşveren bu sefer akrabalarını susturmak için ölen işçinin kardeşini işe aldılar, şu an içeride çalışıyor.

İş makinesine kolu sıkışan arkadaşımıza zorla trafik kazası yazdırmaya çalıştılar, arkadaşımız direniş gösterdi iş kazası yazdırdı. Diz kapağı kırılan arkadaşımıza da zorla trafik kazası yazdırdılar.

Bu fabrikaya ambulans giremez. Ambulans girerse iş kazası yazılır. Bu yüzden fabrikanın şoförü vardır. O alır, seni hastaneye götürür ve trafik kazası yazdırılır.”

Mega Polietilen işçisi, talepleri kabul edilene kadar direnişe devam edeceklerini belirterek sözlerini sonlandırdı.

(AD)

birtek-sen mega polietilen işçileri mega polietilen mega polietilen direnişi mehmet türkmen adıyaman sanayi ve teknoloji bakanlığı
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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