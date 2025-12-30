ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:48 30 Aralık 2025 09:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.12.2025 09:53 30 Aralık 2025 09:53
Okuma Okuma:  2 dakika

Adıyaman’da 1800 yıllık olduğu değerlendirilen kubbeli mezar odası bulundu

İçinde 6 yaban keçisi kabartması ve istiridye motiflerinin yer aldığı mezar odasına kentte ilk kez rastlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Adıyaman’da 1800 yıllık olduğu değerlendirilen kubbeli mezar odası bulundu
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbar üzerine Besni ilçesine bağlı Yukarı Söğütlü köyü kırsalında inceleme başlattı.

Çalışmalarda milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kubbeli mezar odasına rastladı.

Odanın tescil edilmesi için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvuru yapılacak.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Anadolu Ajansı muhabirine, mezar odasının sarp ve kayalık bir alanda bulunduğunu söyledi.

“İlk kez karşılaştığımız nitelikte bir yapı”

Bölgede yaptıkları ilk incelemede en az 5 odalı mezarın izine rastladıklarını belirten Alkan, ortaya çıkardıkları oda mezarın kubbeli olduğunu söyledi:

“Söz konusu mezar odasının milattan sonra 2. yüzyıla, yani günümüzden yaklaşık 1800 yıl öncesine ait olduğunu değerlendiriyoruz. Mezar odasının girişinde sağda ve solda üçer kemerli mezar yer alıyor. Bu kemerli mezarlar, sütunlar aracılığıyla birbirine bağlanmış durumda. Üst kısımlarda ise mimari açıdan oldukça nitelikli ve özenle işlenmiş korniş yapıları bulunuyor. Bu yapının yüksek statülü bir aileye ait olduğunu düşünüyoruz. Adıyaman'da ilk kez karşılaştığımız nitelikte bir yapı olarak dikkat çekiyor.

“Girişin tam karşısında yer alan kemerli mezarın içerisinde 6 yaban keçisi başı kabartması bulunuyor. Bu figürlerin girlandlarla (yarım çelenk görünümlü bezeme) birbirine bağlandığı görülüyor ayrıca bu kabartmaların üst kısmında istiridye motifleri yer alıyor. Bu motifler ölümsüzlüğü simgeliyor. Ne yazık ki bu süslemelerin bir bölümü zamanla tahrip olmuş durumda. Mezar odasının sağ ve sol bölümlerinde ise kandil yakıldığı ve sunuların bırakıldığı nişler (oyuk) tespit ettik.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
adıyaman kültürel miras arkeolojik buluntu Besni
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git