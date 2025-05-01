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Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2025 14:45
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2025 14:52
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Adıyaman’da 1 Mayıs: Depremden sonra ilk kitlesel kutlama

“Beton kuleler yükselirken can veren işçiler için adalet istiyoruz. Taşeron düzenine, iş cinayetlerine karşı insanca yaşam talep ediyoruz”

Ferit Binzet
Ferit Binzet

Ferit Binzet
Görseli Büyüt
Adıyaman’da 1 Mayıs: Depremden sonra ilk kitlesel kutlama
Fotoğraflar: Ferit Binzet

Adıyaman’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2023 depremlerinin ardından ilk kez kitlesel şekilde kutlandı.

1 Mayıs’ta emek, dayanışma ve direniş meydanlarda
1 Mayıs’ta emek, dayanışma ve direniş meydanlarda
1 Mayıs 2025
Görseli Büyüt

Karapınar Koşu Parkı’nda toplanan kitle, davul-zurna eşliğinde Mimar Sinan Mahallesi Haydar Efendi Caddesi üzerinden yaklaşık 1500 metrelik kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu yılki kutlamaların adresi ise Gürbüzcan Camii önü oldu. Alanda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, kalabalık yüz tanıma sistemleriyle takip edildi.

Görseli Büyüt

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yanı sıra, TMMOB Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu, DEM Parti, DBP, CHP, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Adıyaman Barosu, Adıyaman Tabip Odası, ÖHD Adıyaman Şubesi, KESK, SES, Tüm Bel-Sen, İnsan Hakları Derneği ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Görseli Büyüt

Önder’e geçmiş olsun mesajı

Kutlamalarda, DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de unutulmadı. DEM Parti Adıyaman İl Örgütü, hemşerileri Önder’in fotoğrafı ile “Geçmiş olsun Heval Sırrı” yazılı pankart taşıdı.

Görseli Büyüt

“1 Mayıs direniş günüdür”

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, kitleyi şu sözlerle selamladı:

“Selam olsun; emek, demokrasi ve barış mücadelesini bugünlere taşıyanlara, yasaklara, baskılara, saldırılara rağmen alanları dolduran halklara, özgürlük aşkıyla yaşamı yeniden inşa eden kadınlara, emeğiyle üreten, yüreği bizimle olan emekçilere… 1 Mayıs, tüm ezilenlerin, ötekileştirilenlerin ve yok sayılanların direniş günüdür. Yaşasın 1 Mayıs! Biji Yek Gulan!”

Görseli Büyüt

“Adalet, barınma, güvenceli çalışma istiyoruz”

Depremin ardından en büyük yükü yine emekçilerin sırtlandığını belirten Polat, adil yeniden inşa çağrısında bulundu.

Polat ayrıca, mevsimlik tarım işçileri, tütün üreticileri, çocuk işçiler ve güvencesiz çalışan işçilerin yaşadığı hak ihlallerine dikkat çekerek, “Çocuk yaşta çalışmak zorunda kalan çocuklarımız için buradayız. Beton kuleler yükselirken can veren işçiler için adalet istiyoruz. Taşeron düzenine, iş cinayetlerine karşı insanca yaşam talep ediyoruz” dedi.

Görseli Büyüt

“Mücadeleyi büyütmeye geldik”

Polat, kamu emekçileri, KHK’liler, emekliler, işsizler, kadınlar, gençler, doğa savunucuları ve iradesi gasp edilen halklara da seslendi:

“Bugün yalnızca 1 Mayıs’ı değil, emeğiyle direnen herkesin gününü kutluyoruz. Kendi toprağında, diliyle, kimliğiyle özgürce yaşamak isteyen halkların da günüdür bugün. Biz buradayız; bu mücadeleyi büyütmeye geldik.”

(FB/VC)

Haber Yeri
adıyaman
adıyaman 1 Mayıs 2025
Ferit Binzet
Ferit Binzet
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