Adıyaman’da 1 Mayıs: Depremden sonra ilk kitlesel kutlama

“1 Mayıs direniş günüdür”

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, kitleyi şu sözlerle selamladı:

“Selam olsun; emek, demokrasi ve barış mücadelesini bugünlere taşıyanlara, yasaklara, baskılara, saldırılara rağmen alanları dolduran halklara, özgürlük aşkıyla yaşamı yeniden inşa eden kadınlara, emeğiyle üreten, yüreği bizimle olan emekçilere… 1 Mayıs, tüm ezilenlerin, ötekileştirilenlerin ve yok sayılanların direniş günüdür. Yaşasın 1 Mayıs! Biji Yek Gulan!”