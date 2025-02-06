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Yayın Tarihi: 6 Şubat 2025 15:15
 ~ Son Güncelleme: 6 Şubat 2025 17:01
1 dk Okuma

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI

Adıyaman Mezarlığı: "Burada yatanların hakları helal değil!"

Adıyaman, depremde yitirdikleri insanlar için mezarlıklarda. Kayıplara duyulan özlem ve yerle bir olan kentlerin sorumlularına duyulan öfkenin yansıdığı bu mezar taşlarının başındaki insanlar ise iki şey talep ediyor; adalet ve unutulmamak.

Evrim Deniz

Evrim Deniz

Evrim Deniz

Görseli Büyüt
Adıyaman Mezarlığı: "Burada yatanların hakları helal değil!"
*Fotoğraflar: Evrim Deniz

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde resmi rakamlara göre 8 bin 387 insan hayatını kaybetti.  Depremlerin ikinci yıldönümünde Tarihi Saat Kulesi'nin etrafında binlerce insan için hayat 04.17'de tekrar durdu.

"Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları yankılanırken okunan sala ile birçok insan evlerine ya da yakınlarını kaybettiği binalara doğru alandan ayrıldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla acıları ve öfkeleri yüzlerinden okunan kayıp yakınları ağıtlar, dualar ve sitem dolu sözlerle mezarlıklardaydı.

Adıyaman'da 6 Şubat: "Yardım çığlıkları dün gibi aklımızda"
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI
Adıyaman'da 6 Şubat: "Yardım çığlıkları dün gibi aklımızda"
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Görseli Büyüt
*Kayıp yakınları 6 Şubat'ın ikinci yıl dönümünde mezarlıklarda
*Kayıp yakınları 6 Şubat'ın ikinci yıl dönümünde mezarlıklarda
Görseli Büyüt
*Genellikle Alevilerin mezarlarında kuşlar yesin diye bulgurlar serili
*Genellikle Alevilerin mezarlarında kuşlar yesin diye bulgurlar serili

Depremde yitirdiği kişinin mezarını sulayan, karanfiller bırakan, kuşlar yesin diye bulgur döken ya da mezarlık yapımı sürdüğü için çalışmalar sırasında zarar görmesin diye üzeri naylon ile kapatan insanlar da var.

Görseli Büyüt
*507 yazılı kimliği tespit edilememiş bir çocuk mezarı
*507 yazılı kimliği tespit edilememiş bir çocuk mezarı

Tüm bunların arasında oyuncaklar bırakılmış ya da kim olduğu tespit edilemeyen numaralı üstü boş çocuk mezarları da var.

Özellikle isimsiz mezarların yanından geçenler dua etmeden ayrılmıyordu.

Görseli Büyüt
*Adıyaman Mezarlığı
*Adıyaman Mezarlığı

Kayıplara duyulan özlem, yerle bir olan kentlere olan sitem bu mezar taşında, "Kentler kent olmadı Feride, saadet nedir bilmeden yürüdüğümüz bu yollar artık sessiz. Sensiz yürüyoruz Feride" sözleriyle anlatılıyor.

Görseli Büyüt
*Depremin acıları mezarlıkta da dayanışma ile sarılmaya çalışılıyor
*Depremin acıları mezarlıkta da dayanışma ile sarılmaya çalışılıyor

Mezarlıktaki bazı insanlar bir yanda helva, gofret ve meyvesuyu dağıtırken bir yanda ağlayanlara ve fenalaşanlara destek olmaya da çalıştı.

Görseli Büyüt
*Acılı bir anne
*Acılı bir anne

"Beni, senin çocukların gömecekti. Ben seni ve çocuklarını gödüm" diyerek ağıt yakan bir kadının sarıldığı mezar taşında ise "Ne çok hayallerimiz vardı. Bir tek hayalimiz kaldı birbirimize kavuşmak" yazıyor.

Görseli Büyüt
*"Zaman alışmayı öğretir ama unutmayı asla. Seni unutmayacağız."
*"Zaman alışmayı öğretir ama unutmayı asla. Seni unutmayacağız."

Adıyaman halkı ne depremde kaybettiklerini ne de günlerce gelmeyen yardımları unutmuş durumda.

Depremin ilk 5 günü çevre illerden gelen yardımlarla, yakınlarını enkaz altından çıkaranlar ya da enkaz başında yardım beklerken yakınlarını kaybedenlerle dolu olan bu mezarlıkta ise insalar iki şey talep ediyor; adalet ve unutulmamak.

Görseli Büyüt
*Adıyaman Mezarlığı'nın karşısındaki bir duvar
*Adıyaman Mezarlığı'nın karşısındaki bir duvar

Tüm şehrin yasta olduğu bugünde mezarlığın karşısındaki duvar yazısı olan biteni özetliyor: "Burada yatanların hakları helal değildir."

Haber Yeri
adıyaman
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Evrim Deniz
Evrim Deniz
@_evrimdnz [email protected] tüm yazıları
Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok platformda haberleriyle...

Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok platformda haberleriyle yer aldı. Bağımsız gazetecilik anlayışını benimseyen Evrim Deniz, kadın emeği, insan hakları ve toplumsal adalet gibi konulara odaklanmaktadır. Şu anda Bianet’in Diyarbakır muhabiri olarak görev yapmaktadır.

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