Adıyaman Mezarlığı: "Burada yatanların hakları helal değil!"

Adıyaman halkı ne depremde kaybettiklerini ne de günlerce gelmeyen yardımları unutmuş durumda.

Depremin ilk 5 günü çevre illerden gelen yardımlarla, yakınlarını enkaz altından çıkaranlar ya da enkaz başında yardım beklerken yakınlarını kaybedenlerle dolu olan bu mezarlıkta ise insalar iki şey talep ediyor; adalet ve unutulmamak.