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Yayın Tarihi: 6 Şubat 2024 17:37
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2024 10:24
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Adıyaman kayıplarının yasını tutuyor

Depremden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’da depremin gerçekleştiği 04.17’de anma etkinlikleri başladı. On binlerce kişinin katıldığı etkinlikler sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.

A. Hamit Akın
A. Hamit Akın

A. Hamit Akın

Maraş merkezli 6 Şubat depreminde 9 bine yakın insanın hayatını kaybettiği, 6 bine yakın binanın yıkıldığı Adıyaman’da yakınlarını kaybeden aileler iki ayrı anma etkinliği düzenledi.

Depremin yaşandığı 04.17’de şehrin en işlek caddesindeki Saat Kulesi yakınında toplananlar, hayatını kaybedenler için dua etti. Anma sırasında depremzedeler “Sahipsiz Adıyaman” sloganı attı.

Birçok işyerinin kepenk kapattığı kentte, ikinci anma ise Yeni Mezarlık’ta yapıldı.

40 bin civarında insanın toplandığı mezarlıkta, ağıtlar yükseldi. Aileler birbirlerine sarılarak acılarını paylaştı.

Mezarı başında oğlu için dua okuyan bir anne, duasını bitirdikten sonra “oğlum çiçeklerin hastasıydı” diyerek duygularını paylaştı. 

Depremin birinci yılında 6 Şubat gününü yeniden yaşadıklarını söyleyen aileler, acılarının ilk gün gibi olduğunu belirtti.

Bir başka depremzede ise depremde kaybettiği kardeşinin mezarı başında fotoğrafını göstererek, “Robot gibiyiz, bitkisel hayattayız sanki. Baksana şu kalabalığa, herkes ölü gibi” dedi.

Bir diğer kayıp yakını da acısını “Bakma böyle sessiz sessiz durduğumuza içimiz mahşer yeri. Depremde yalnız bırakıldığımız gibiyiz” sözleriyle anlattı.

(HA/RT)

Adiyaman adıyaman
A. Hamit Akın
A. Hamit Akın
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2023 yılında düzenlenen Atölye BİA Hak Odaklı Habercilik atölye katılımcısı. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora öğrencisi.Kültürel Çalışmalar alanında yüksek lisans yaptı. 1987...

2023 yılında düzenlenen Atölye BİA Hak Odaklı Habercilik atölye katılımcısı. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora öğrencisi.Kültürel Çalışmalar alanında yüksek lisans yaptı. 1987 yılında Adıyaman'da doğdu. 

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