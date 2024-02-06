Adıyaman kayıplarının yasını tutuyor

Maraş merkezli 6 Şubat depreminde 9 bine yakın insanın hayatını kaybettiği, 6 bine yakın binanın yıkıldığı Adıyaman’da yakınlarını kaybeden aileler iki ayrı anma etkinliği düzenledi.

Depremin yaşandığı 04.17’de şehrin en işlek caddesindeki Saat Kulesi yakınında toplananlar, hayatını kaybedenler için dua etti. Anma sırasında depremzedeler “Sahipsiz Adıyaman” sloganı attı.

Birçok işyerinin kepenk kapattığı kentte, ikinci anma ise Yeni Mezarlık’ta yapıldı.

40 bin civarında insanın toplandığı mezarlıkta, ağıtlar yükseldi. Aileler birbirlerine sarılarak acılarını paylaştı.

Mezarı başında oğlu için dua okuyan bir anne, duasını bitirdikten sonra “oğlum çiçeklerin hastasıydı” diyerek duygularını paylaştı.

Depremin birinci yılında 6 Şubat gününü yeniden yaşadıklarını söyleyen aileler, acılarının ilk gün gibi olduğunu belirtti.

Bir başka depremzede ise depremde kaybettiği kardeşinin mezarı başında fotoğrafını göstererek, “Robot gibiyiz, bitkisel hayattayız sanki. Baksana şu kalabalığa, herkes ölü gibi” dedi.

Bir diğer kayıp yakını da acısını “Bakma böyle sessiz sessiz durduğumuza içimiz mahşer yeri. Depremde yalnız bırakıldığımız gibiyiz” sözleriyle anlattı.

(HA/RT)