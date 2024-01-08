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Yayın Tarihi: 8 Ocak 2024 14:33
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2024 14:33
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Adıyaman'daki ev baskınlarında üç kişi gözaltına alındı

DBP: “Siyasi iktidar, gözaltı ve tutuklamalarla Kürt halkının özgürlük mücadelesini durduramayacaktır.”

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Adıyaman'daki ev baskınlarında üç kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü

Adıyaman merkezde bu sabah bazı evlere polis tarafından baskın düzenlendi. 

Baskınlarında, Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) Adıyaman Temsilcisi Mahmut Elçi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Adıyaman İl Eş Başkanı Aziz Akdağ ve Bedriye Polattaş, gözaltına alındı.   

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltılara “örgüt üyeliği” iddiasıyla yürütülen bir soruşturma gerekçe gösterilirken, gözaltına alınanlar Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

DBP Genel Merkez, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Siyasi iktidar, gözaltı ve tutuklamalarla Kürt halkının özgürlük mücadelesini durduramayacaktır.” (TY)

dbp Aziz Akdağ Adıyaman'da gözaltı
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