Adıyaman'daki ev baskınlarında üç kişi gözaltına alındı

Adıyaman merkezde bu sabah bazı evlere polis tarafından baskın düzenlendi.

Baskınlarında, Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) Adıyaman Temsilcisi Mahmut Elçi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Adıyaman İl Eş Başkanı Aziz Akdağ ve Bedriye Polattaş, gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltılara “örgüt üyeliği” iddiasıyla yürütülen bir soruşturma gerekçe gösterilirken, gözaltına alınanlar Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

DBP Genel Merkez, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Siyasi iktidar, gözaltı ve tutuklamalarla Kürt halkının özgürlük mücadelesini durduramayacaktır.” (TY)