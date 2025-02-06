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Yayın Tarihi: 6 Şubat 2025 07:09
 ~ Son Güncelleme: 6 Şubat 2025 12:58
3 dk Okuma

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI

Adıyaman'da 6 Şubat: "Yardım çığlıkları dün gibi aklımızda"

6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümü hüzün ve öfkeyle geçti. Saat 04.17’ye yaklaşırken, tekbir getiren ülkücülerin ve “Katiller halka hesap verecek” diyen halkın sesi yükseldi.

Evrim Deniz

Evrim Deniz

Evrim Deniz

Görseli Büyüt
Adıyaman'da 6 Şubat: "Yardım çığlıkları dün gibi aklımızda"
*Fotoğraflar: Evrim Deniz/bianet

Adıyaman, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde kayıplarını anmak için sokaklardaydı.

Anmaların adresi, depremde saat 04.17’de duran Tarihi Saat Kulesi oldu. Soğuk hava ve çiseleyen yağmura rağmen Adıyamanlılar, kentin dört bir yanından geldi.

*Halk anma alanına yürüyor

Saat kulesine iki ayrı kitle iki ayrı koldan yürüdü.

“Yastayız unutturmayacağız” döviziyle Emek ve Demokrasi Platformu’nun kortejinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Cuma Erçe, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz katıldı.

*Emek ve Demokrasi Platformu

Resmi kortejde ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman Valisi Osman Varol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere bulundu.

Atatürk Bulvarı ve çevresi araç trafiğine kapalıydı. Şehirde yoğun güvenlik önlemleri sabah erken saatlerde başladı. Saat kulesi ve etrafına insanlar kayıplarının isimlerinin yazdığı dövizler ve fotoğraflar bıraktı.

*Kürtçe "Unutmayacağız" yazılı dövizler

Binlerce insan anma için sessizce beklerken meşale ve dövizlerle Emek ve Demokrasi Platformu, “Sesimi duyan var mı?”, “Kimse yok mu?”, “Unutmak, affetmek, helalleşmek yok”, “Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek”, "Em ê ji bîr nakin!" sloganlarıyla alana giriş yaptı.

Saat 04.00’da gökyüzünde dilek balonları uçmaya başladı. Bir yanda kulenin etrafına karanfil bırakan insanlar bir yanda ise Kürtçe ağıt yakan bir kadının sözleri yankılanıyordu: “Evimizi barkımızı yaktılar. Canlarımız öldü, kimse gelmedi.”

*Tarihi Saat Kulesi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, saat kulesinin etrafına karanfil bıraktı ve şu cümleleri dile getirdi: “Hükümet yetkilileri bir yıl içerisinde tüm sorunları çözeceklerini söylemişti. Maalesef söylemiş olduklarıyla sözleri yerine getirmediklerine şahit olduk. İki yıl geçti hala insanların çocuklarıyla güvende barınacakları ortam sağlanamadı. İktidarı daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Deprem bölgesindeki yurttaşların sorunları bir an önce giderilmeli."

*Bir kadın ve ailesinden hayatını kaybeden 9 kişinin fotoğrafı

Anmada hüzün ve öfke bir aradaydı. Depremde yakınlarını yitirenler karanfiller, isim yazılı pankartlar ya da fotoğraflar ile kâh ağlıyor kâh ‘unutmayacağız’ diye bağırıyor.

Saat 04.17’ye yaklaşırken bir yanda tekbir getiren ülkücülerin, diğer yanda “Katiller halka hesap verecek” sloganı atan yurttaşların sesleri birbirine karıştı.

*Saat 04.17 insanllar birbirine sarılıyor

Saat 04.17 sala sesleri yükselirken ağlayan insan sayısı arttı.

Bir vatandaş, “Enkazda kurtarılmayı bekleyen insanları hatırlatıyor bu sala bana. Ölmeden gömülmeyi” dedi.

Salanın ardından insanlar evlerine dönmeye başladı.

Dönüş sırasında konuştuğumuz Yasemin Çelik ise geçen yıl saat 04.17’nin ardından yıkılan ve içinde annesini kaybettiği binanın başına gidip ağladığı söylüyor.

Çelik, “Oraya gitmek orada ağlamak bir nebze iyi gelmişti, şimdi tam oraya yeni bir bina dikiyorlar. Her gördüğümde içim yanıyor, 'bu sefer sağlam mı bari' diye öfkeleniyor, sonunda da eve gidip ağlıyorum. O günü unutamıyorum. O yardım çığlıkları dün gibi aklımızda. 3 gün 3 gün bir şehre nasıl ulaşamazlar aklım almıyor” dedi.

(ED)

Haber Yeri
adıyaman
6 Şubat depremlerinin ikinci yılı #6Şubat2Yıl adıyaman 6 Şubat Maraş depremleri Deprem anmaları
Evrim Deniz
Evrim Deniz
@_evrimdnz [email protected] tüm yazıları
Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok platformda haberleriyle...

Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok platformda haberleriyle yer aldı. Bağımsız gazetecilik anlayışını benimseyen Evrim Deniz, kadın emeği, insan hakları ve toplumsal adalet gibi konulara odaklanmaktadır. Şu anda Bianet’in Diyarbakır muhabiri olarak görev yapmaktadır.

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