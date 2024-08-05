Adıyaman Belediyesi, hurda konteynerlerden 14 milyon TL kâr elde edecek

Adıyaman Belediyesi, kentin 6 Şubat depremlerinden sonra karşılaştığı zorlukları aşmak ve belediye kaynaklarını daha etkin kullanmak için yenilikçi bir projeye imza atıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü geri dönüşüm çalışmaları sayesinde, hurda konteyner geri dönüşümünden yılda yaklaşık 14 milyon TL tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Batur, kent genelinde yaklaşık 1500 çöp konteynerinin bulunduğunu ve zamanla bu konteynerlerin yıprandığını belirterek geri dönüşümle konteynerlerin tekrar kullanıma sunulduğunu belirtti.

"Kaynakları yetersiz"

Adıyaman Belediyesi’nin aktardığına göre, söz konusu projenin, deprem sonrası kalkınma için büyük önem taşıdığını vurgulayan Batur, açıklamasına şöyle devam etti:

“Burası deprem bölgesi; şehrimiz çok kayıplar verdi ve belediyemizin kaynakları da yetersiz. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'nin göreve geldiği ilk gün verdiği talimatıyla, her birimimiz kaynakları tasarruflu kullanmaya başladık. Biz de Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak geri dönüşüm kapsamında hurdaya ayrılan konteynerleri atölyemize getirerek tamirat ve onarımını yapıyoruz, tekrar kullanıma kazandırıyoruz.

“Günlük ortalama 100 konteynerimizi atölyemize getirip tamirlerini yapıyoruz, boyuyoruz. Sabah erken saatlerde sahada boyama işlemleri yapılıyor, atölyede de tamirat ve tadilat işleri yapılıyor. Yaptığımız işlemler bir yılda ortalama 1 buçuk-2 milyon TL'ye mâl olacak. Bu şekilde bir yılda yaklaşık 14 milyon TL tasarruf elde etmeyi planlıyoruz.”

"Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması çok zor"