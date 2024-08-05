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YAŞAM
Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2024 16:56
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2024 16:57
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Adıyaman Belediyesi, hurda konteynerlerden 14 milyon TL kâr elde edecek

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Batur, kentte yaklaşık 1500 konteyner olduğunu ve yıprananların geri dönüşümle tekrar kullanıma sunulduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çöp konteyner hurdası üzerinde çalışan bir işçi.
Fotoğraf: Adıyaman Belediyesi

Adıyaman Belediyesi, kentin 6 Şubat depremlerinden sonra karşılaştığı zorlukları aşmak ve belediye kaynaklarını daha etkin kullanmak için yenilikçi bir projeye imza atıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü geri dönüşüm çalışmaları sayesinde, hurda konteyner geri dönüşümünden yılda yaklaşık 14 milyon TL tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Batur, kent genelinde yaklaşık 1500 çöp konteynerinin bulunduğunu ve zamanla bu konteynerlerin yıprandığını belirterek geri dönüşümle konteynerlerin tekrar kullanıma sunulduğunu belirtti.

"Kaynakları yetersiz"

Adıyaman Belediyesi’nin aktardığına göre, söz konusu projenin, deprem sonrası kalkınma için büyük önem taşıdığını vurgulayan Batur, açıklamasına şöyle devam etti:

“Burası deprem bölgesi; şehrimiz çok kayıplar verdi ve belediyemizin kaynakları da yetersiz. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'nin göreve geldiği ilk gün verdiği talimatıyla, her birimimiz kaynakları tasarruflu kullanmaya başladık. Biz de Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak geri dönüşüm kapsamında hurdaya ayrılan konteynerleri atölyemize getirerek tamirat ve onarımını yapıyoruz, tekrar kullanıma kazandırıyoruz.

“Günlük ortalama 100 konteynerimizi atölyemize getirip tamirlerini yapıyoruz, boyuyoruz. Sabah erken saatlerde sahada boyama işlemleri yapılıyor, atölyede de tamirat ve tadilat işleri yapılıyor. Yaptığımız işlemler bir yılda ortalama 1 buçuk-2 milyon TL'ye mâl olacak. Bu şekilde bir yılda yaklaşık 14 milyon TL tasarruf elde etmeyi planlıyoruz.”

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Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 9 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Adıyaman’da 6 bine yakın bina da yıkıldı. 

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerindeki en büyük sürprizlerden biri ise Adıyaman’da yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Abdurrahman Tutdere, oyların yüzde 49,74'ünü alarak belediye başkanı seçildi. 

AKP, iktidara geldiği 2002'den bu yana Adıyaman'da tüm seçimleri kazanmıştı. CHP ise kentte en son 1977'deki genel seçimde birinci parti olmuştu. (TY) 

adıyaman belediyesi abdurrahman tutdere CHP 6 Şubat depremleri geri dönüşüm
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14 Haziran 2024
/haber/kaba-olum-hizinin-en-yuksek-oldugu-iller-adiyaman-hatay-ve-maras-296506
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere mazbatasını aldı
3 Nisan 2024
/haber/adiyaman-belediye-baskani-abdurrahman-tutdere-mazbatasini-aldi-293843
Adıyaman kayıplarının yasını tutuyor
6 Şubat 2024
/haber/adiyaman-kayiplarinin-yasini-tutuyor-291503
"Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması çok zor"
28 Aralık 2023
/haber/adiyaman-in-yeniden-ayaga-kalkmasi-cok-zor-289897
Adıyaman'da deprem sonrası çocukların durumu: Gündelik değil, kalıcı çözümler
20 Kasım 2023
/yazi/adiyaman-da-deprem-sonrasi-cocuklarin-durumu-gundelik-degil-kalici-cozumler-288172
"Adıyaman’da depremzede çocuklar eğitim, sağlık ve oyun hakkından mahrum"
16 Ekim 2023
/haber/adiyamanda-depremzede-cocuklar-egitim-saglik-ve-oyun-hakkindan-mahrum-286397
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 6. AYI
“Adıyaman’da yıkılan binaların çoğu imar affıyla ruhsatlandırılmıştı”
9 Ağustos 2023
/haber/adiyaman-da-yikilan-binalarin-cogu-imar-affiyla-ruhsatlandirilmisti-282536
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