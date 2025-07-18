Adıyaman Belediyesi Başkanvekilliği’ne CHP’li Ufuk Bayır seçildi

Adıyaman Belediye Meclisi’nde, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan seçimde, CHP’li Meclis Üyesi Ufuk Bayır, başkanvekili seçildi.

Gizli oylamayla yapılan seçimde AKP Grubu’nun adayı Ekrem Gürcan Çadır 9 oy, CHP’li Ufuk Bayır ise 22 oy aldı.

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Belediye Başkanvekili seçilen Bayır, yaptığı konuşmada kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Belediye Meclisimiz, demokratik teamüller çerçevesinde yeni bir başkan vekili seçti. Öncelikle, bu sürecin Adıyaman halkının iradesine saygı temelinde sonuçlanması için bir bütün olarak hareket eden CHP Belediye Meclisi Grubumuza, ayrıca destek veren diğer siyasi partilerin meclis üyelerine de teşekkür ediyorum.”

AKP’li üye CHP’ye geçti Oylamanın ardından AKP’li Meclis Üyesi Kazım Tanrıverdi, CHP’ye geçtiğini açıkladı. Tanrıverdi yaptığı açıklamada, “Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Tutdere’ye vurulan pranga Adıyaman’a vurulmuş olarak görüyorum. O nedenle onun yanındayım ve onun emaneti olan Ufuk Bayır’ın yanındayım,” dedi. Yeniden Refah Partisi Grubu’ndan Halil İzci de 13 Temmuz’da CHP’ye geçmişti.

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(VC)