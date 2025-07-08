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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2025 11:18
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2025 17:09
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CHP'Lİ BELEDİYELERE OPERASYON

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın “elebaşı” olduğu öne sürülen “suç örgütü” soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili üç ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 13 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Tutdere adli kontrol, Karalar ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre hakimlik, Tutdere hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Şahin'in şoförü Sonkan Turan, iş insanları Hayrettin Mermer, Burak Kangal, Rabil Artan ve Kazım Gökhan Yankılıç, avukat Onur Büyükhatipoğlu ve eski Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Ahmet Murat Mermer ile İbrahim Emre Mermer. (TY)
CHP'li kaç belediye başkanı tutuklandı?
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8 Mayıs 2025
Haber Yeri
İstanbul
CHP'li belediyelere operasyon Zeydan Karalar abdurrahman tutdere ahmet şahin
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/haber/manavgat-belediyesinde-7-kisi-daha-gozaltina-alindi-309257
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