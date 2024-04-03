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Yayın Tarihi: 3 Nisan 2024 17:11
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 17:23
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere mazbatasını aldı

CHP’li Abdurrahman Tutdere, “Şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere mazbatasını aldı
Fotoğraf: Abdurrahman Tutdere Basın Ofisi

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman’da, 2004’ten bu yana devam eden AKP yönetimi 2024 yerel seçimlerinde sona erdi.

31 Mart yerel seçimlerinde yaklaşık yüzde 50 oy alarak Adıyaman Belediye Başkanı seçilen CHP’li Abdurrahman Tutdere, bugün mazbatasını aldı.

Adıyaman Adliyesi’nde düzenlenen törende mazbatasını alan Tutdere, ardından belediye binasındaki devir teslim törenine katıldı. AKP’li Süleyman Kılınç’tan görevi devraldı.

Tutdere, devir teslim töreni sonrası belediye önünde yurttaşlara hitap etti.

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“Adıyaman’ın tamamına hizmet edeceğiz”

“31 Mart seçimlerini Adıyaman’ımızda şehrimizin, kültürüne, kardeşliğine uygun olarak tamamlamış durumdayız” diyen Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fikri, görüşü ne olursa olsun Adıyaman halkının tamamının başkanı olacağız, tamamına hizmet edeceğiz. Seçim sandıklarının açıldığı andan itibaren Adıyaman Türkiye’de, dünya gündeminde bir numara. Bütün Adıyaman halkında demiştim; eğer değişim olursa bütün dünyanın dikkatlerini Adıyaman’a çekeceğiz demiştim. Sizler Adıyaman halkı olarak değişimi gerçekleştirdiniz, teşekkür ediyorum.”

“Şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız”

“Halkımızın verdiği sorumluluğun ve görevin bilincinde olarak, bu saatten sonra halkımızla beraber, şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için, deprem yaralarını sarmak için hak ettiği belediye hizmetleriyle buluşturmak için encümen arkadaşlarımız ve ekibimizle beraber her zaman hizmetinizde olacağız, yanınızda olacağız.”

(VC)

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