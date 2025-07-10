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Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2025 17:00
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2025 17:07
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, mahkemenin ev hapsi kararı sonrası Tutdere’nin geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hakkındaki konutu terk etmeme adli kontrol kararı nedeniyle geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu kararı sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

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Tutdere hakkındaki karar şöyle:

“Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hakkında ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçundan yürütülen soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınması üzerine, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.”

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(VC)

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