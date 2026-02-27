Adem Yılmaz ile Yaren Leylek 15. kez buluştu
Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu yıllardır ilgiyle takip edilen Yaren leylek, bu yıl da göçten gelerek 15’inci kez köye ulaştı.
24 Şubat’ta köye gelen ve ilk başta eşi Nazlı sanılan leyleğin, Adem Yılmaz’ın kayığına konmasıyla Yaren olduğu anlaşıldı. O anlar yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.
Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olan Eskikaraağaç’ta, her göç döneminde Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren leyleğin gelişi bu yıl da heyecan yarattı.
Alper Tüydeş, sosyal medya paylaşımında buluşmayı şu sözlerle duyurdu:
“Yeniden hoş geldin Yaren. Günlerdir Adem Amca ile birlikte ‘Acaba görür müyüz?’ diye güneye bakarken meğer o da bize çatıdan bakıyormuş. İlk günler çekingen durunca eşi sandık. Bu sabah yeniden denedik ve anladık ki gelen Yaren’miş. Buluşma 15. yılda da gerçekleşti.”
Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl on binlerce leyleğin geçtiği göç rotası üzerinde yer alırken aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu her yıl takip edilen simge hikâyelerden biri haline geldi.
Hikâye, 2019’da yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı ve Prag Film Ödülleri’nde “En İyi Belgesel” ödülünü kazandı. Ayrıca köy meydanına Adem Yılmaz ile Yaren’in anıtı da yapıldı.
Yaren leyleği buradan canlı yayın ile izleyebilirsiniz.
(NÖ)