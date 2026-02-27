Adem Yılmaz ile Yaren Leylek 15. kez buluştu

Alper Tüydeş, sosyal medya paylaşımında buluşmayı şu sözlerle duyurdu:

“Yeniden hoş geldin Yaren. Günlerdir Adem Amca ile birlikte ‘Acaba görür müyüz?’ diye güneye bakarken meğer o da bize çatıdan bakıyormuş. İlk günler çekingen durunca eşi sandık. Bu sabah yeniden denedik ve anladık ki gelen Yaren’miş. Buluşma 15. yılda da gerçekleşti.”