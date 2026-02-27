ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.02.2026 13:29 27 Şubat 2026 13:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.02.2026 14:19 27 Şubat 2026 14:19
Okuma Okuma:  1 dakika

Adem Yılmaz ile Yaren Leylek 15. kez buluştu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan Yaren Leylek, 15. yılda da göçten geldi. O anlar yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kaydedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Adem Yılmaz ile Yaren Leylek 15. kez buluştu
Fotoğraf: Alper Tüydeş - AA

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu yıllardır ilgiyle takip edilen Yaren leylek, bu yıl da göçten gelerek 15’inci kez köye ulaştı.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Alper Tüydeş / Adem Yılmaz ile Yaren Leyleğin 15. buluşması
Fotoğraf: Alper Tüydeş / Adem Yılmaz ile Yaren Leyleğin 15. buluşması

24 Şubat’ta köye gelen ve ilk başta eşi Nazlı sanılan leyleğin, Adem Yılmaz’ın kayığına konmasıyla Yaren olduğu anlaşıldı. O anlar yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Alper Tüydeş / Adem Yılmaz ile Yaren Leyleğin 15. buluşması
Fotoğraf: Alper Tüydeş / Adem Yılmaz ile Yaren Leyleğin 15. buluşması

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olan Eskikaraağaç’ta, her göç döneminde Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren leyleğin gelişi bu yıl da heyecan yarattı.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Alper Tüydeş / Adem Yılmaz ile Yaren Leyleğin 15. buluşması
Fotoğraf: Alper Tüydeş / Adem Yılmaz ile Yaren Leyleğin 15. buluşması

Alper Tüydeş, sosyal medya paylaşımında buluşmayı şu sözlerle duyurdu:

“Yeniden hoş geldin Yaren. Günlerdir Adem Amca ile birlikte ‘Acaba görür müyüz?’ diye güneye bakarken meğer o da bize çatıdan bakıyormuş. İlk günler çekingen durunca eşi sandık. Bu sabah yeniden denedik ve anladık ki gelen Yaren’miş. Buluşma 15. yılda da gerçekleşti.”

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Alper Tüydeş / Adem Yılmaz ile Yaren Leyleğin 15. buluşması
Fotoğraf: Alper Tüydeş / Adem Yılmaz ile Yaren Leyleğin 15. buluşması

Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl on binlerce leyleğin geçtiği göç rotası üzerinde yer alırken aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu her yıl takip edilen simge hikâyelerden biri haline geldi.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Alper Tüydeş / Adem Yılmaz ile Yaren Leyleğin 15. buluşması
Fotoğraf: Alper Tüydeş / Adem Yılmaz ile Yaren Leyleğin 15. buluşması

Hikâye, 2019’da yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı ve Prag Film Ödülleri’nde “En İyi Belgesel” ödülünü kazandı. Ayrıca köy meydanına Adem Yılmaz ile Yaren’in anıtı da yapıldı.

Yaren leyleği buradan canlı yayın ile izleyebilirsiniz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
yaren leylek Bursa
ilgili haberler
Yaren Leylek geldi: "Bahar şimdi geldi işte…"
15 Mart 2025
/haber/yaren-leylek-geldi-bahar-simdi-geldi-iste-305450
Gelenek bozulmadı: Yaren leylek 13. yılında da Bursa’ya geldi
1 Mart 2024
/haber/gelenek-bozulmadi-yaren-leylek-13-yilinda-da-bursaya-geldi-292583
Yaren Leylek'in hikâyesi beyaz perdede
28 Ağustos 2023
/haber/yaren-leylek-in-hikayesi-beyaz-perdede-283277
"Yaren" leylek yavrularını yeni yuvasında büyütüyor
18 Mayıs 2023
/haber/yaren-leylek-yavrularini-yeni-yuvasinda-buyutuyor-278973
Yaren ve Nazlı göçten döndü
20 Mart 2023
/haber/yaren-ve-nazli-gocten-dondu-276005
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Yaren Leylek geldi: "Bahar şimdi geldi işte…"
15 Mart 2025
/haber/yaren-leylek-geldi-bahar-simdi-geldi-iste-305450
Gelenek bozulmadı: Yaren leylek 13. yılında da Bursa’ya geldi
1 Mart 2024
/haber/gelenek-bozulmadi-yaren-leylek-13-yilinda-da-bursaya-geldi-292583
Yaren Leylek'in hikâyesi beyaz perdede
28 Ağustos 2023
/haber/yaren-leylek-in-hikayesi-beyaz-perdede-283277
"Yaren" leylek yavrularını yeni yuvasında büyütüyor
18 Mayıs 2023
/haber/yaren-leylek-yavrularini-yeni-yuvasinda-buyutuyor-278973
Yaren ve Nazlı göçten döndü
20 Mart 2023
/haber/yaren-ve-nazli-gocten-dondu-276005
Sayfa Başına Git