ADD'den Bakan Tekin hakkında suç duyurusu: Tarikatlari meşrulaştıramaz

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in "Sizin 'tarikat-cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz" sözleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ÇYDD'den Bakan Tekin'e tepki: Cemaat ve tarikatlar STK değildir

Dilekçeyi sosyal medya hesabından paylaşan ADD, şu ifadelere yer verdi:

“Yasa ve Anayasamızın yasakladığı tarikat ve cemaatleri, sivil toplum örgütleri olduklarını söyleyerek meşrulaştırarak Anayasayı tebdil, tağyir, ilga suçu işleyen, ettiği yemini çiğneyen AKP’li Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunduk. ‘Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyedir. Medeniyetin gerektirdiğini yapmak insan olmak için kâfidir.’

Bakan Tekin: Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz

Bakan ne demişti?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 17 Aralık günü Meclis bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolün bulunduğunu belirtmiş ve şunları söylemişti:

"Bu protokollerden bin 167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz."

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(RT)