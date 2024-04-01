Aday olan 26 milletvekilinden dördü belediye başkanı seçildi

Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimde belediye başkanı adayı olan 26 milletvekilinden CHP'li 4 isim belediye başkanı seçildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne İYİ Parti'den 7, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Saadet Partisi'nden 5, AKP'den 4, DEVA Partisi, DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nden 1, HÜDA PAR'dan 2 olmak üzere toplam 26 milletvekili katıldı.

Bu durumda seçimi kazanan milletvekillerinin göreve başlamalarıyla 129 olan CHP'nin Meclisteki sandalye sayısı 125'e düşecek.

CHP Grup Başkanvekili ve Afyon Milletvekili Burcu Köksal Afyon, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı Kastamonu, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Kırıkkale Belediye Başkanlığını kazandı.

22 milletvekili seçim yarışını kazanamadı.

15 gün içinde tercih haklarını kullanacaklar

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un "Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez" hükmü gereğince belediye başkanı seçilen milletvekilleri, seçim sonuçlarının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanacak. Bu süre içinde tercih haklarını kullanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılacak.(AÖ)