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Yayın Tarihi: 16 Ocak 2024 11:06
 ~ Son Güncelleme: 16 Ocak 2024 11:13
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Aday listelerinin son teslim tarihi Resmi Gazete'de yayınlandı

Aday listeleri 20 Şubat saat 17.00’ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına verilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aday listelerinin son teslim tarihi Resmi Gazete'de yayınlandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimleri için aday listelerinin verilmesinde uyulması gereken yönteme ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayınladı.

YSK’nın kararına göre; siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına verecek.

Aday listeleri en geç 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına teslim edilecek.

Bağımsız aday olacaklar ise 7 bin 228 TL’yi mal sandığına yatırdıktan sonra makbuzu da dilekçeye ekleyerek il ve ilçe seçim kurullarına 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar başvurabilecek.

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