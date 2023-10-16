Adania Shibli kimdir?

Adania Shibli, 1974 yılında Filistin’in Celile kentinde doğdu. Gazetecilik ve iletişim alanında lisans ve eğitimini Kudüs İbrani Üniversitesi’nde, doktorasını İngiltere'nin başkenti Londra'daki University of East London’da tamamladı.

"Dokunuş", "Hepimiz Aşktan Aynı Mesafede Uzağız", "Duvara Göz Kulak Ol", "Küçük Bir Ayrıntı", "Tasarruflar" ve "Fikirler Arasında Bir Yolculuk: Edward Said ile Diyalog İçinde" gibi eserleri bulunuyor.

2001 ve 2003 yıllarında Abdulmuhsin el-Kattân Genç Yazar Ödülü’nü aldı.

"Küçük Bir Ayrıntı", 2020 National Book Award Translated Literature ve Booker International ödüllerinin kısa listesine girdi.

Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan Shibli, Filistin’in Birzeyt Üniversitesi’nde de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Shibli Arapça, İngilizce, İbranice, Fransızca, Korece ve Almanca biliyor.

'Küçük Bir Ayrıntı' ama büyük bir hikaye

"Küçük Bir Ayrıntı" 1949 yazında, Filistinlilerin 700 bin kişinin sürülmesine sebep olan Nekbe'nin (Felaket) yasını tuttuğu ve İsraillilerin 'Bağımsızlık Savaşı’nı kutladığı dönemde başlıyor.

İsrail askerleri bir grup bedeviyi Negev Çölü’nde öldürür ve aralarında bulunan Filistinli bir kızı esir alıp tecavüz ederler. Daha sonra da kızı katledip kuma gömerler.

Yılların ardından, günümüze yakın bir zamanda, Ramallah’ta genç bir kadın gazeteci, tarihteki bu 'küçük ayrıntı'nın peşine düşer ve takıntı derecesinde bu olayla uğraşmaya başlar.

Savaş, şiddet ve bellek üzerine tüyler ürpertici bir roman olan, Uluslararası Booker, Ulusal Kitap Ödülü gibi prestijli ödüllere aday gösterilen Küçük Bir Ayrıntı, Filistinlilerin mülksüzleştirilmesi ve işgal altındaki yaşam gibi konuları ustalıkla ele alıyor.

Roman, Türkiye'de Can Yayınları tarafından yayınlandı.

(NT)