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Yayın Tarihi: 18 Haziran 2024 11:36
 ~ Son Güncelleme: 18 Haziran 2024 11:37
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Adana’da yangın: Anne ve bebek hayatını kaybetti

Apartmanın ikinci katında çıkan yangında Meryem El Makrum ve 1 yaşındaki oğlu Memet Emin B. öldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Adana’da yangın: Anne ve bebek hayatını kaybetti

Adana'da apartmanın ikinci katında bugün çıkan yangında anne ve bebek hayatını kaybetti, baba yaralı kurtarıldı.

AA’nın haberine göre, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda, üç katlı apartmanın ikinci katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Ekipler yangını diğer katlara sıçramadan söndürürken, C.B. yaralı olarak kurtarıldı.

Evi kontrol eden ekipler, anne Meryem El Makrum ve 1 yaşındaki oğlu Memet Emin B'nin öldüğünü tespit etti.

Anne ve oğlunun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralı kurtarılan baba C.B., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(AS)

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