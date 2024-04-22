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Yayın Tarihi: 22 Nisan 2024 09:55
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2024 09:55
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Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma düştü: 3 ölü, 18 yaralı

Olayla lgili soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma düştü: 3 ölü, 18 yaralı

Adana Karaisalı’da tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, uçurumdan düştü. Minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla lgili soruşturma başlatıldı.

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(EMK)

iş cinayeti iş kazası tarım işçileri mevsimlik tarım işçileri
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