Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma düştü: 3 ölü, 18 yaralı
Olayla lgili soruşturma başlatıldı.
Adana Karaisalı’da tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, uçurumdan düştü. Minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla lgili soruşturma başlatıldı.
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(EMK)
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