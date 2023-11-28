Adana’da işkence iddiasına suç duyurusu

İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi, 17 Kasım'da ruhsatsız silah taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan Demhat Sağlam ve Hamza Şişman’a işkence yapıldığına ilişkin dernek binasında basın açıklaması düzenledi.

MA’nın haberine göre, Sağlam ve Şişman’ın yakınlarının da katıldığı açıklamada konuşan İHD Adana Şube Başkanı Yakup Ataş, kentin son zamanlarda işkence ve kötü muamele olaylarıyla kamuoyu gündeminde olduğunu belirtti.

“Kafalarına silah dayandığı” iddiası

Kentte ateşli silah ile yoğun suç işlenmesi gerekçe gösterilerek, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile 6136 sayılı yasaya göre ruhsatsız silah bulunduran kişilerin tutuklanmasına karar verildiğini kaydeden Ataş, bir suçun işlenmesinin engellenmesinin hukuk kuralları çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade etti.

Bu tür suçları işleyen insanları “ibret olsun” diye tutuklamak ve gözaltına alınan insanlara işkence ve kötü muamele uygulamanın hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmadığına işaret eden Ataş, “şunları söyledi:

“Tarafımıza son zamanlarda yapılan başvurularda özellikle 6136 sayılı kapsamında ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alınanların gözaltı esnasında yoğun bir işkenceye maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Yapılan bir başvuruda iki kişinin gözaltı esnasında polisler tarafından ıssız bir yere götürüldükleri, götürüldükleri esnada başlarına çuval geçirildiği ve kafalarına silah dayandığı iddia edilmektedir. Bu vahim durum karşısında derneğimiz üyesi avukatlar tarafından Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Sorumluların cezalandırılması talebi

Şişman'ın annesi Fadime Şişman, oğlunun işkence edilip tutuklanmasına tepki gösterdi, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Babası Abdullah Şişman da oğlunun arkadaşıyla birlikte motosiklet ile 21.30 sıralarında dışarıya çıktıklarını ve polis çevirmesinde durdurulduklarını, gece yarısı ıssız bir yere götürülerek işkence yapıldığını ve ölümle tehdit edildiklerini anlattı.

kaydeden Şişman, ağır işkencelere maruz kalan gençlerin sevk edildikleri mahkemece "ruhsatsız silah ticareti yapma” suçundan tutuklandıklarını ifade etti.

Avukatları Tugay Bek de, “polisin gözaltına aldığı 2 kişinin başına çuval geçirdiğini, ıssız bir yere götürdüğü ve orada çırılçıplak soyup işkence ettiğini” anlattı.

İşkence olayına dair Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Bek, 2 kişinin yaşadıkları işkence olayını ifadelerinde anlattıklarını ve savcılığın bu olayı açığa çıkarıp, polislerin cezalandırılmasını istedi. (AS)