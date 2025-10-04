ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 4 Ekim 2025 10:02
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2025 10:42
1 dk Okuma

Adana’da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı

Yapılan aramada evde esrar, Hint keneviri, aydınlatma sistemi ve çeşitli tarım malzemeleri bulundu.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Adana’da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gültepe Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 123,42 gram esrar, 6 kök Hint keneviri, aydınlatma sistemi, termometre, ısı yalıtımlı çadır, gübre, saksı ve makas bulundu.

Evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren Y.D. (34) gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Y.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Veriler

Türkiye genelinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında, evde veya özel sistemlerle kenevir yetiştirenlerin tutuklanma oranı hayli yüksek.

Emniyet ve yargı kayıtlarına göre, son 1 yılda evde kenevir yetiştirme suçundan gözaltına alınan kişilerin yaklaşık yüzde 70-75’i tutuklanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2024 Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre, yıl içerisinde İstanbul Esenyurt’ta bir evde kurulan 40 kök kenevirlik sistemle ilgili yapılan operasyon sonrası 2 kişi tutuklandı. Yine Ankara Keçiören’de evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen bir şahıs da gözaltına alındı ve tutuklandı.

Mersin’de de bir apartman dairesinde yapılan baskında 25 kök kenevir, aydınlatma ve sulama sistemleri bulundu ve bir kişi tutuklandı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
esrar kenevir yetiştiriciliği Adana iklimlendirme sistemi
