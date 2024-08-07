Adana’da deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Ardından ilçede 4,5 ve 4 büyüklüğünde iki deprem daha gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur” açıklamasını yaptı.

(AS)