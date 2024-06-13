Adana’da çocuk işçinin öldüğü atölyedeki İŞKUR ve AB tabelası söküldü

Adana Seyhan'daki Dağ Tekstil İş Merkezi’nde önceki gün 11 yaşındaki çocuk işçi Ahmet A.’nın ölümü sonrası binadaki İŞKUR ve Avrupa Birliği (AB) proje tabelaları söküldü.

Bina girişinde, AB tarafından finanse edilen "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi” ve “İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı” tabelaları bulunuyordu.

bianet’in telefonla ulaştığı Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Adana Temsilcisi Tugay Bek, “Devletin gözetiminde çocukların, Suriyeli mülteci/göçmenlerin kayıtsız çalıştırıldığı gerçeği gizlenmek istenmiş olabilir” dedi.

Bek ayrıca işverenin, Ahmet A.’nın ailesine ve çalışanlara, çocuk işçinin orada çalışmadığına yönelik ifade vermesi için baskı yaptığını söyledi. Olayın kapsamlı bir şekilde araştırılması gerektiğini belirten Bek, savcılığa suç duyurusu yaptıklarını ekledi.

Ahmet A.’nın şirkette ortacı (konfeksiyonda farklı birimlerdeki işlerin transferini üstlenen kişi) olarak çalıştığı bilgisini verdi.

Bek, “Adana’da okulların kapandığı Haziran’dan Eylül’e kadar yoğunluklu bir şekilde atölyelerde çocuk işçiler çalıştırılır. Bu gerçeği tüm kent biliyor. Devlet de Çalışma Bakanlığı da biliyor. Ancak bu duruma göz yumuluyor” diye konuştu.

Her yıl 61 çocuk çalışırken ölüyor

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG), 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde yayımladığı rapora göre son 11 yılda en az 695 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti. Her yıl ortalama 61 çocuk işçi hayattan koparıldı.

Çocuk işçi ölümleri 4 yaşından itibaren başlıyor. Son 11 yılda ölen çocuk işçilerin 240’ı 5-14 yaş, 455’i de 15-17 yaş aralığında. Çocuk işçilerin 80’i de mülteci/göçmen çocuk işçiler.

Adana'da asansöre sıkışan mülteci çocuk işçi öldü

(HA)