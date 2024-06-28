Adana’da çocuk işçi ölümü: Anne şikayetini geri çekti, suçu çalışan üstlendi

Adana Seyhan'da çalıştığı Dağ Tekstil İşhanı'ndaki atölyede bindiği asansöre sıkışarak hayatını kaybeden 12 yaşında Suriyeli Ahmet H. vakasında biri asansör firması sorumlusu üç kişi tutuklandı. Ancak 11 Haziran’daki olaydan kısa bir süre sonra üç kişi de serbest kaldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada Çetin Çelikhal isimli bir kişi olayı üstlendi. Çelikhal ifadesinde Ahmet H.’nin annesi Sefa H.’nin yanında çalıştığını söyledi. Ahmet H.’nin anne Sefa H.’yi ziyarete geldiğini ifade etti. Ayrıca ölümün gerçekleştiği iş hanında ‘isimsiz’ atölyelerin bulunduğunu bilgisini paylaştı.

Sefa H. ise şikayetçi olmadı. İfadesinde “Yanıma ziyarete geldi. Bayramlık alacaktık. İş yeri sahipleri maddi, manevi destek oldular. Şikayetim, tazminat talebim yok” dedi.

Dağ Tekstil patronlarından Özcan Dağ da ifadesinde altı katlı iş hanında bulunan atölyelerin kiracısı olduğunu söyledi.

Suçu üstlenenler patron değil çalışan

Ancak Evrensel’den Volkan Pekal, işhanındaki atölyelerde çalışan işçilerle konuştu. Pekal’ın konuştuğu işçilerden birisi binanın her katında atölyelerde Dağ Tekstil için üretim yapıldığı bilgisini verdi.

Patronlar sorumluluk almamak için atölyeleri güvendiği kişilerin üzerine geçirdiğini iddia eden işçi, “Atölyelerle ilgili üzerine kayıtlı bir şey olmadığı için rahatça ‘Atölye benim değil’ diyebiliyor” dedi.

Çelikhal’ın atölye sahibi değil, binada çalışan bir işçi olduğunu söyleyen kişi, ifadelerin aksine Ahmet H.’nin atölyede çalıştığını ifade etti. “Anne Sefa H., Ahmet H. ve kız kardeşi burada çalışıyordu. Çocuk önce başka bir kattaydı. Sonra bir problem oldu, annesinin ve kız kardeşinin olduğu altıncı kata gönderdiler” dedi.

İşçi ayrıca atölyelerin olay sonrası bir süre kapalı kaldığını ancak daha sonra üretimin yeniden başladığı bilgisini paylaştı.

(HA)