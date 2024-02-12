Adana’da belediyeye silahlı saldırı: Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü öldü

Adana’da bir kişi belediye binasına silahla girerek Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük’e saldırdı.

Vücuduna üç kurşun isabet eden Güdük ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Bu sırada saldırgan polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin Mikail G. isimli bir belediye çalışanı olduğu belirlendi.

Valilik: Alacak verecek meselesi

Konuyla ilgili Adana Valiliği "Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli suç aletiyle olay akabinde yakalanmıştır" diye açıklama yaptı.

Karalar hastaneye gitti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da olayın ardından Güdük'ün tedavi gördüğü hastaneye gitti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Karalar, zanlının belediye personeli olduğunu belirterek, "Bizim işe aldığımız birisi. Karısı kovmuş evden, geldi bana yalvardı, 'Karımla konuş beni işe aldır' dedi. Karısıyla konuştum, işe aldık. Böyle bir şey aklımızın ucundan, hayalinden geçmez. Gelmiş orada konuşmuş, ayrılırken 'Kusura bakma' demiş, sıkmış. Personel olduğu için kimse üstünü arama gereği duymamış." diye konuştu.

Durumu ağır olan Güdük'e gerekli müdahalelerin yapıldığını anlatan Karalar, "Cerrahlar gereğini yapıyorlar. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Onun gençliğine, direncine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

(HA)