ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Şubat 2024 14:12
 ~ Son Güncelleme: 12 Şubat 2024 20:43
1 dk Okuma

Adana’da belediyeye silahlı saldırı: Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü öldü

Adana’da Mikail G. isimli bir belediye çalışanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük’e saldırdı. Hastaneye kaldırılan Güdük hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Adana’da belediyeye silahlı saldırı: Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü öldü
Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa / AA

Adana’da bir kişi belediye binasına silahla girerek Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük’e saldırdı.

Vücuduna üç kurşun isabet eden Güdük ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Bu sırada saldırgan polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin Mikail G. isimli bir belediye çalışanı olduğu belirlendi.

Valilik: Alacak verecek meselesi

Konuyla ilgili Adana Valiliği "Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli suç aletiyle olay akabinde yakalanmıştır" diye açıklama yaptı.

Karalar hastaneye gitti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da olayın ardından Güdük'ün tedavi gördüğü hastaneye gitti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Karalar, zanlının belediye personeli olduğunu belirterek, "Bizim işe aldığımız birisi. Karısı kovmuş evden, geldi bana yalvardı, 'Karımla konuş beni işe aldır' dedi. Karısıyla konuştum, işe aldık. Böyle bir şey aklımızın ucundan, hayalinden geçmez. Gelmiş orada konuşmuş, ayrılırken 'Kusura bakma' demiş, sıkmış. Personel olduğu için kimse üstünü arama gereği duymamış." diye konuştu.

Durumu ağır olan Güdük'e gerekli müdahalelerin yapıldığını anlatan Karalar, "Cerrahlar gereğini yapıyorlar. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Onun gençliğine, direncine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

(HA)

adana büyükşehir belediyesi Samet Güdük Zeydan Karalar
Sayfa Başına Git