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Yayın Tarihi: 13 Şubat 2024 14:27
 ~ Son Güncelleme: 13 Şubat 2024 14:31
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Adana’da belediyede öldürülen Samet Güdük defnedildi

Samet Güdük için düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "'Açım beni işe al, çocuklarım aç' diye işe aldığım ve sürekli Samet'i ziyaret eden, ona yumurta getiren bir personelimiz tarafından katledildi. Bir trilyon sene düşünseniz böyle bir şey asla akla gelmez" dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Adana’da belediyede öldürülen Samet Güdük defnedildi
Fotoğraf: Eren Bozkurt / AA

Adana'da dün uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün cenazesi toprağa verildi.

Güdük için Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde tören düzenlendi. Adana Demirspor atkısı bırakılan Güdük'ün tabutuna, yakınları ve sevenleri karanfiller attı. Saygı duruşunda bulundu.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Ne yazık ki menfur bir saldırıyla kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Sabah Emniyet Müdürümüze uğradım. Dedim ki 'Bu bir alışveriş, bir borç-alacak meselesi asla değil. Samet o kadar temiz bir insan, o kadar dürüst bir insan ki böyle bir ilişkinin olması söz konusu değil'. Bu başka bir şey" dedi.

Karalar, İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından öldürülen taksi şoförünü anımsatarak, şöyle devam etti:

"'Açım beni işe al, çocuklarım aç' diye işe aldığım ve sürekli Samet'i ziyaret eden, ona yumurta getiren bir personelimiz tarafından katledildi. Bir trilyon sene düşünseniz böyle bir şey asla akla gelmez. Ben öğleden sonra Sayın Başsavcı'yı da ziyaret edeceğim. Ben bunları biliyorum, tanıyorum. Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız."

Karalar törende gözyaşlarını tutamadı.

"Böyle bir ölümü hak etmedi"

Ağabeyi Mehmet Güdük de acılarının kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük olduğunu dile getirerek, "Samet elinin ulaşabileceği her yere yardım ulaştırmak, yardım götürmek, kalplere dokunmak konusunda elinden gelen her çabayı yapardı. Her zaman umut dolu biriydi. Samet ailesi için, arkadaşları, dostları, yol arkadaşları için onu sevenler, onunla bir merhabası olanlar için her zaman umut doluydu. Böyle bir ölümü hak etmedi" dedi.

Cenaze, daha sonda götürüldüğü Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Adana’da belediyeye silahlı saldırı: Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü öldü
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(HA)

Samet Güdük Zeydan Karalar adana büyükşehir belediyesi
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/haber/adanada-belediyeye-silahli-saldiri-zeydan-karalar-in-ozel-kalem-muduru-oldu-291735
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Adana’da belediyeye silahlı saldırı: Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü öldü
12 Şubat 2024
/haber/adanada-belediyeye-silahli-saldiri-zeydan-karalar-in-ozel-kalem-muduru-oldu-291735
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