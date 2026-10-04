Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana ve Osmaniye’de peş peşe depremler yaşandığını duyurdu.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nın ilk verilerine göre, saat 14.19’da merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,99 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Saat 14.36’da merkez üssü yine Saimbeyli olan 4,9 büyüklüğündeki ikinci deprem kaydedildi. AFAD, depremin derinliğini 8,67 kilometre olarak bildirdi.

AFAD’a göre saat 14.43’te bu kez merkez üssü Osmaniye’nin Sumbas ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

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Bakanlardan ilk açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X sosyal medya hesabından saat 15.05’te yaptığı paylaşımda, “Adana ve Osmaniye’de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da 15.19’da yaptığı X paylaşımında ilgili kurumlarla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirterek, şu ana kadar Bakanlık birimlerine herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise 15.29’da yaptığı paylaşımda “AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır” dedi ve an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti.

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Kandilli: Üç depremin de merkez üssü Saimbeyli

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise aynı saatlerde meydana gelen depremlere ilişkin farklı veriler paylaştı.

Kandilli, saat 14.19’daki depremin merkez üssünü Ayvacık-Saimbeyli (Adana), büyüklüğünü 4,8 ve derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.

Saat 14.36’daki depremin büyüklüğünü 4,8 olarak ölçen Kandilli, merkez üssünü yine Ayvacık-Saimbeyli, derinliğini ise 5 kilometre olarak bildirdi.

Kandilli, saat 14.43’teki deprem için de merkez üssünü Ayvacık-Saimbeyli (Adana) olarak verirken büyüklüğü 5,1, derinliği 5 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli ve AFAD’ın depremin büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili farklı veriler sunması, her iki kurumun farklı sismik ağlar kullanması ve ölçüm ile analiz yöntemlerinin değişiklik göstermesinden kaynaklanıyor.

(VC)