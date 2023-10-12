Adana Valiliği Çukurova Rock Festivalini yasakladı

Bu yıl altıncısı yapılacak olan Çukurova Rock Festivali, Adana Valiliğinin kararıyla yasaklandı.

Seyhan ilçesinde, 12-13-14-15 Ekim tarihlerinde yapılacak festival başlamasına bir gün kala Valiliğin engeline takıldı.

Festivalin organize eden Milyon Yapım, hukuki yollara başvurduklarını duyurdu.

“Temmuz ayında yapılan başvuruya şifahen sorun olmadığını ileten Adana Valiliği, ısrarlı aramalarımıza ve izne ilişkin bir yazı istememize rağmen herhangi bir şey tebliğ etmeyip organizasyonun başlangıç tarihinden bir gün önce festivalin yapılamayacağını bildirdi.

“Festival alanında 300 çalışanla birlikte, 30 tır malzeme, devasa sahne, mobil tuvalet, bariyerler, arama kapıları kurulduktan sonra gelen tebligat, maddi manevi altından kalkılamayacak bir problem haline geldi.

“Festivalle alakalı olmayan, festival alanından 500 metre uzakta bulunan tekel bayileriyle ilgili, trafik ile ilgili sudan sebeplerle Çukurova Rock Festivali’ne izin verilmezken, buna rağmen çözüm arayışına girdik.

"Alkole izin vermeceklerini söylediler"

“Festivalin alkolsüz yapılması, 18 yaş altı katılımcıların etkinliğe alınmaması ve kamp olmaması halinde izin verileceğini şifahen söyleyen Güvenlik Şube Müdürü ve diğer yetkililerin talebi doğrultusunda bu şartları kabul ettiğimizi taahhüt eden yeni bir dilekçe ile Adana Valiliği’ne başvurduk. Her türlü şartları yerine getirmemize rağmen Valilik olumlu veya olumsuz bir yanıt vermedi.

“Bu karar ile, 12 bin civarı insanın bilet alarak katılım göstereceği Çukurova Rock Festivali’nde rezervasyon yaptırılmış oteller, yiyecek-içecek stantları, bölgedeki taşımacılar, otellerinde sahne almayı bekleyen sanatçılar ve bölge esnafı dahil herkes mağdur olacaktır. Mevcut ekonomik şartlarda dahi ısrarla ekonomi yaratmaya çalışan şirketimize geri dönülmez zararlar vereceği tartışılmaz.

"Avukatlarımız gerekli girişimleri yaptı"

“Bir hafta önce yapılan Adana Lezzet Festivali, Altın Koza Film Festivali, Çukurova Üniversitesi’ndeki konserler, 2-5 Kasım tarihlerinde Aqualand’de yapılacak Adana Gençlik Festivali dahil birçok festivalin olduğu Adana’da özellikle bu festivalin yaptırılmak istenmemesini anlamak mümkün değil.

“Adana Valiliği’nin iptal kararına ilişkin son dakikaya kadar iyi niyetle uzlaşma çabası içerisinde olduğumuzu, bu yüzden hukuki bir işlem başlatmadığımızı ifade ettik. Fakat gelinen noktada tüm yolların kapandığı tarafımıza şifahen bildirildiğinde hukuki olarak başvurmak için avukatlarımız gerekli girişimleri yaptı."