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Yayın Tarihi: 18 Mart 2025 09:47
 ~ Son Güncelleme: 18 Mart 2025 12:35
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Adana merkezli 5 ilde operasyon: 48 kişi tutuklandı

Yerlikaya, “Operasyonlar sonucu; 19 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet el bombası, 7 adet pompalı tüfek, 2 adet otomatik tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Adana merkezli 5 ilde operasyon: 48 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 ayrı suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 80 kişiden 48’inin tutuklandığını, 19’u hakkında adli kontrol kararı verildiğini söyledi.

Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Adana merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Osmaniye’de düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Haraç İsteme ve Zorla Para Alma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu ve Silah Ticareti' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 19 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet el bombası, 7 adet pompalı tüfek, 2 adet otomatik tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
operasyon Ali Yerlikaya
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