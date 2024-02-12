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Yayın Tarihi: 12 Şubat 2024 20:26
 ~ Son Güncelleme: 12 Şubat 2024 21:12
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BDS TÜRKİYE'DEN KAZANIM

Adana ile Beerşeba arasındaki 'kardeş şehir' protokolü iptal edildi

BDS Türkiye’nin talebine olumlu yanıt veren Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, İsrail’in Beerşeba kentiyle olan 'kardeş şehir' protokolünü iptal etti.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Adana ile Beerşeba arasındaki 'kardeş şehir' protokolü iptal edildi

İsrail’e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi BDS Türkiye'nin, çeşitli il ve ilçe belediyeleri ile İsrail’deki bazı kentler arasındaki 'kardeş şehir' protokollerinin sonlandırılması hedefiyle yürüttüğü mücadelede ilk kazanım sağlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Beerşeba Belediyesi’yle 11 Ekim 2000’de yapılmış olan 'kardeş şehir' protokolünü iptal etti. 

bdsturkiye.org'da yer alan habere göre, BDS Türkiye heyetinin, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Türkan Eşli ve Hukuk Müşaviri Ali Akıncı ile 8 Şubat 2024’te yaptığı görüşme sonrası, protokolün iptali talebi bugün belediye meclisinde görüşüldü.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi oybirliğiyle protokolün iptali kararı aldı.

*Adana Büyükşehir Belediye Meclisi (Fotoğraf: bdsturkiye.org)

Beerşeba hakkında

İbranice adıyla Beerşeba, Arapça adıyla Birüssebi, Tarihsel Filistin’in güneyindeki Necef (Nakab) bölgesinin en büyük şehri ve bölgenin ‘başkenti’ olarak da tanınır. 1948 yılından önce ağırlıklı olarak Arap nüfusun yaşadığı Birüssebi’nin Birleşmiş Milletler’de kabul edilen Çoğunluk Raporu’na ve taksim planına göre Arap devleti sınırları içinde bırakılmasına karar verildi. Ancak İsrail devleti kurulduktan altı ay sonra, tehcir ve etnik temizlik politikası dahilinde 21 Ekim 1948 tarihinde Yoav Operasyonu ile şehri ele geçirdi. Ardından buradaki Arap nüfusu Ürdün, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ne tehcir edildi, Yahudi yerleşimciler ve göçmenlerle nüfus bileşimi değiştirildi.

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Türkiye’de hâlihazırda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tel Aviv Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ile Petah Tikva Belediyesi, Bergama Belediyesi ile Yehud Menosson Belediyesi, Marmaris Belediyesi ile Aşkelon Belediyesi arasında kardeş şehir/kardeş belediye anlaşmaları yürürlükte bulunuyor.

BDS Türkiye, söz konusu belediyelere 'kardeş şehir' protokollerini sonlandırma çağrısı yaptı.

Kardeş şehir nedir?

Türkiye Belediyeler Birliği'nde yer alan tanıma göre; iki kent, ülke, il, vilayet, bölge ve hatta coğrafi ve politik olarak uzak bölgelerde bulunan ülkeler arasında kültürel ve ticari bağların teşvik edilmesini amaçlayan yasal ve sosyal anlaşmalardır.

(VC)

BDS Türkiye İsrail adana büyükşehir belediyesi kardeş şehirler
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14 Kasım 2023
/haber/akli-karisanlar-icin-israil-boykotu-hangi-sirket-nicin-boykot-ediliyor-287878
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22 Ekim 2023
/haber/bds-turkiyeden-eylem-filistine-ozgurluk-israile-boykot-286742
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13 Ekim 2023
/haber/2023-filistin-israil-savasi-286302
ÖMER BARGUTİ'DEN
BDS: Filistin'de Özgürlük ve Adalet için Küresel Bir Hareket
11 Temmuz 2010
/yazi/bds-filistin-de-ozgurluk-ve-adalet-icin-kuresel-bir-hareket-123322
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